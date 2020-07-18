В каких домах покупали самые дорогие квартиры в Минске 18.07.2020, 8:39

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Сделки, в которых цена квадратного метра доходила до $3,3 тысяч.

Самой дорогой квартирой, купленной в Минске во втором квартале 2020 года, стала «четырешка» в Раковском предместье с ценой более 400 тысяч долларов. Это следует из свежих аналитических данных Национального кадастрового агентства Госкомитета по имуществу Беларуси. Сайт tut.by

рассказывает о топ-5 самых дорогих сделок за апрель-июнь в столице.

Первое место

Согласно данным Реестра цен на земельные участки государственного земельного кадастра, самой дорогой квартирой, проданной во втором квартале, оказалась «четырешка» на 149,8 «квадрата» в доме на улице Освобождения, 9.

Источник: «Яндекс. Карты»

За жилье в памятнике архитектуры выложили 404 460 долларов — по около 2700 долларов за метр.

Второе место

На втором месте по дороговизне во втором квартале — «четырешка» на 135,17 «квадрата» в доме в переулке Войсковом, 10.

Источник: «Яндекс. Карты»

За жилье в известном доме для советской номенклатуры было уплачено 369 тысяч долларов — около 2730 долларов за метр.

Третье место

На третьем месте — четырехкомнатная квартира на 145,7 «квадрата» на улице Жасминовой, 2ж.

Источник: «Яндекс. Карты»

За жилье в элитном доме 2010 года постройки выложили 357 169 долларов — около 2451 доллара за метр.

Четвертое место

На четвертом месте — пятикомнатная квартира на 149,4 «квадрата» на улице Богдановича, 58а.

Источник: «Яндекс. Карты»

За это жилье в ЖК «Престижино» заплатили 333 597 долларов — около 2233 долларов за метр.

Пятое место

На четвертом месте — четырехкомнатная квартира на 132,7 «квадрата» на улице Пионерской, 9.

Источник: «Яндекс. Карты»

За это жилье в Дроздах отдали 330 тысяч долларов — около 2487 долларов за метр.

А где был самый дорогой квадратный метр?

Квартира с самым дорогим «квадратом», проданная во втором квартале, находится в доме на улице Карла Маркса, 42.

Источник: «Яндекс. Карты»

«Трешку» площадью в 79,4 квадратного метра в советской многоэтажке возле администрации Лукашенко продали за 265 тысяч долларов — около 3338 долларов за метр.