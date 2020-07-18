«Старый, бесформенный, еле ходит - Саша «Хромой бес», не иначе» 33 18.07.2020, 8:57

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Новое видео жалкого состояния диктатора.

Телеграм-канал NEXTA Live опубликовал новое видео, показывающее жалкое и беспомощное состояния Лукашенко.

«Старый, бесформенный. Еле ходит, перекатывается. Ну куда ему еще 5 лет, ну е-мое?! Ему к земле уже привыкать пора, на том свете уже пропуски ставят!

Ан-нет, жадность эта неуемная не дает спокойно век свой дожить на даче, как нормальный пенс. Все шкодничает, все народу этому лишь бы зла поболей сделать. Саша «Хромой бес», не иначе», - пишет телеграм-канал.

Напомним, что ранее появилось видео о том, как Лукашенко самостоятельно не смог пройти по ступенькам лестницы на «Славянском базаре» в Витебске.