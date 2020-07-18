Дембельский аккорд Путина 3 Владимир Голышев, «Радио Свобода»

18.07.2020, 9:06

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Может быть, секрет обнуления в этом?

Когда Путин первый раз стал президентом, я был сотрудником газеты "Завтра". Его избрание вызвало в нашем дружном коллективе разброд и шатания. С одной стороны, Путин – преемник Ельцина, с другой, как сказал Чубайс, "сегодня в Чечне возрождается российская армия". Конец спорам положил Александр Андреевич Проханов своей эпичной колонкой "Если тронете Путина, врежем!". Окончательно убедила всех в путинском патриотизме и державничестве музыка Александрова. Но играла она недолго. Первым ударом по еще неокрепшим чувствам стало затопление орбитальной станции "Мир". А после воздушной атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке помидоры завяли окончательно. Последней каплей стало решение о ликвидации российской военной базы во Вьетнаме и радиоэлектронного центра на Кубе.

Россия не отказывалась от этих объектов даже в самые тяжелые годы "антинародного" правления Ельцина. А "патриот" Путин одним росчерком пера лишил страну ее глобальных амбиций и опустил гордых наследников Королева и Гагарина до уровня "космических извозчиков" для МКС! Эту каинову печать не может вытравить с путинского чела никакая риторика, никакие военные парады с хохочущими "искандерами". Есть только один способ себя реабилитировать – вернуть России то, чего ты ее лишил. Раньше такое возвращение казалось невозможным. Сегодня оно практически неизбежно…

О возвращении российских специалистов на объект в Лурдесе под Гаваной впервые заговорили летом 2014 года после визита Путина на Кубу. В те дни Россия списала 90% кубинского госдолга (около $32 млрд.). За эти деньги радиоэлектронный центр можно арендовать и обслуживать почти 100 лет. Тем не менее, Путин эти слухи официально опроверг: "Мы по договоренности с нашими друзьями этот центр закрыли, у нас нет планов возобновления его работы". Но прозвучало это как-то неубедительно.

Радиоэлектронный центр в Лурдесе – уникальный объект. Он поставлял советской военной разведке до 70% информации по США. "С этого ключевого поста прослушивания Советы следят за коммерческими американскими спутниками, связью военных и торговых судов, а также космическими программами НАСА на мысе Канаверал. С Лурдеса Советы могут прослушивать и телефонные переговоры в Соединенных Штатах". Так описывали его возможности эксперты Госдепартамента и министерства обороны США в 1985 году. Возвращение в Лурдес, находящийся в 250 км от Флориды, вызвал бы очень жесткую реакцию со стороны администрации Обамы. Но кто мешал российским военным готовить его к эксплуатации явочным порядком, чтобы начать работу, когда отношения с США ничто уже не сможет испортить? Последние санкции по"Северному потоку – 2" показывают, что мы стремительно приближаемся к такому моменту. Хуже уже некуда. А значит, склонный к театральным эффектам Путин в любой момент может достать этого жирного кролика из своего цилиндра.

С орбитальной станцией все гораздо проще. Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Российский сегмент долговечнее остальных и вполне может работать автономно. Более того, в мае этого года Рогозин сообщил о том, что перед Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия", входящей в Роскосмос, уже поставлена задача спроектировать новую российскую орбитальную станцию. Предполагается, что в исходной конфигурации она будет иметь пять модулей весом около 60 тонн.

И, наконец, бухта Камрань во Вьетнаме, оставленная российскими военными в 2001 году. Долгое время интерес к ней проявляли США, но получили отказ. А на днях на популярном китайском портале Sohu появилось сообщение о том, что возвращение российских военных в Камрань может обсуждаться как один из элементов российско-вьетнамского военно-технического сотрудничества. Вьетнам – один из крупнейших покупателей российского оружия: от новейших истребителей до подводных лодок. Долгосрочная аренда Камрани – отличный способ расплатиться по многомиллиардным контрактам. Несмотря на старания Обамы и Керри, США так и не удалось подобрать ключи к стране, политическая элита которой еще помнит войну. Вклад американских инвестиций в бурно растущую вьетнамскую экономику ничтожен. Других рычагов давления у США нет. А у ведущих стран региона нет причин для противодействия российскому присутствию. Скорее всего, здесь, как и с радиоэлектронным центром на Кубе, основной фактор – текущее состояние российско-американских отношений. Чем они хуже – тем возвращение российских военных в Камрань вероятнее.

Если сложить все пазлы вместе и прикинуть сроки, получится красивый и громкий дембельский аккорд. Может быть, секрет обнуления в этом? До 2024 года Путин явно не успеет вернуть то, что раздал в начале своего правления. А вернуть надо. Только в этом случае утрата превратится в тактическую уступку, которая себя оправдала.

"От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето".

Когда космическое пространство начнет бороздить новая российская орбитальная станция, а гордый триколор взовьется над Кубой и Вьетнамом, Путин уйдет. Не раньше.

Владимир Голышев, «Радио Свобода»