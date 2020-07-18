Видеообращение Вадима Прокопьева к Лукашенко набрало более 717 тысяч просмотров

Видеообращение Вадима Прокопьева к Лукашенко набрало более 717 тысяч просмотров13
- 18.07.2020, 9:11
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Мысли, высказанные бизнесменом, оказались очень близки белорусам.
Известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев вечером 16 июля обратился к «Саше 3%».
Отметим, по состоянию на 08:07 утра 18 июля, видеообращение бизнесмена набрало на Youtube более 717 тысяч просмотрoв, 73 тысяч лайков и всего 731 дизлайк, а также более 16 200 комментариев.
Вот как отреагировали на видео читатели сайта Charter97.org:
- Молодец. Сильно!
- Я бы назвал это Манифестом белорусского народа!
- Сколько женщин Беларуси сегодня влюбились в вас, Вадим.
- Звучит мощно, как приговор!
- В точку! Супер! Диктатора и его пособников - к ответу.