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Видеообращение Вадима Прокопьева к Лукашенко набрало более 717 тысяч просмотров

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  • 18.07.2020, 9:11
  • 7,174
Видеообращение Вадима Прокопьева к Лукашенко набрало более 717 тысяч просмотров
Вадим Прокопьев

Мысли, высказанные бизнесменом, оказались очень близки белорусам.

Известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев вечером 16 июля обратился к «Саше 3%».

Отметим, по состоянию на 08:07 утра 18 июля, видеообращение бизнесмена набрало на Youtube более 717 тысяч просмотрoв, 73 тысяч лайков и всего 731 дизлайк, а также более 16 200 комментариев.

Вот как отреагировали на видео читатели сайта Charter97.org:

- Молодец. Сильно!

- Я бы назвал это Манифестом белорусского народа!

- Сколько женщин Беларуси сегодня влюбились в вас, Вадим.

- Звучит мощно, как приговор!

- В точку! Супер! Диктатора и его пособников - к ответу.


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