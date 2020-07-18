«Мы все исправим!»: Койданово возвращает национальные символы 18.07.2020, 9:21

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Яркие кадры с последнего Флешмоба солидарности.

Каждый вечер в 19.00 в Беларуси проходит Флешмоб солидарности.

Яркие кадры на вчерашнем Флешмобе получились в Койданово (Дзержинске): житель райцентра под звуки нового протестного хита «Мы все исправим!» развернул в окне национальный флаг с «Погоней».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!