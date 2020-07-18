«Русская переноса»: неизвестные детали борьбы за Кремль в конце 90-х 1 18.07.2020, 9:51

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Раскрыты подробности узлового эпизода новейшей истории России.

Как не состоялся в конце 90-х импичмент красноярского губернатора Лебедя, уже сидевшего на чемоданах и готовившегося въехать в Кремль. Как Лужков и Примаков не получили козырей против Лебедя и Березовского. Как, наконец, Анатолий Быков пролетел фанерой мимо губернаторства. Об этом рассказывается в статье журналиста «Новой газеты» Алексея Тарасова.

Ничего такого не случилась, а могло бы. Разумеется, я не к тому, что перед Березовским оказались бы новые вводные, «семья» отвлеклась бы на иные задачи, и передача власти в Кремле могла пройти по-иному и с иными. Дело не в этом. Триумф Лебедя в Красноярске в 1998-м стал первой за долгие десятилетия победой черни над государством. Кампания строилась на эксплуатации самых низменных чувств и инстинктов — и это бы ладно, этого всегда хватало. Но в нее влили рекордную массу черных денег олигархата, что и определило итог. А потом Быкову, спонсору генерала, тот стал мешать. И его начали сносить той же чернью — и то был бы уже контрольный выстрел, государство тогда бы кончилось точно. По крайней мере, на одной седьмой части России, в Красноярском крае.

И судьба края, возможно, и страны, как выясняется, оказалась тогда в руках двух красноярцев — 31-летнего Андрея Черкашина и Юрия Хонина, на 6 лет младше.

Андрей Черкашин и Юрий Хонин.

В СИЗО-1 Красноярска по поручению московского следкома состоялась очная ставка между Быковым и Игорем Еловским (Елкой). Она касалась (косвенно) похищения в декабре 1998 года и убийства Черкашина, а также (уже впрямую) последовавшей затем ликвидации вероятного убийцы Черкашина красноярского кикбоксера Хонина (Ван Дамма). Поскольку его труп найден в Одинцовском районе Подмосковья (позже на этом месте разместится Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот»), дело ведет ГСУ СК Московской области. Хонин состоял в группировке Сергея Блинова (Блина), а она входила в быковское сообщество.

Если верить Еловскому, убивал Хонина своими руками Блин. Елка ему помогал — попросил его об этом Быков. А затем Елка летал к нему на доклад и отвечал на подробные расспросы, как все прошло.

Блинов и Еловский. Фото: архив / МВД

Вскоре после этого Блин пройдет в депутаты от быковского блока. Начнет писать законы для Красноярска в горсовете, потом для всего края в региональном Заксе.

Три окна

Черкашин — недоучившийся студент и один из «центровых» бизнесменов Красноярска 90-х. Не по размерам активов, а их географическому (да и смысловому) местоположению в городском сообществе. Затем — видная фигура в администрации губернатора Лебедя. Таинственное исчезновение Черкашина — самое громкое преступление конца 90-х в крае. Лебедь возвращался к нему всякий раз, заводя речь о противостоянии с быковским сообществом. Но тогда за этими репликами стояла лишь политика, сейчас благодаря красноярским сыщикам появились факты.

Черкашина убили потому, что у него был ключ от Лебедя. Черкашин почти полгода возил чемоданами и коробками на машине из Москвы в Красноярск — четыре тысячи км с гаком в один конец — черный нал, удовлетворявший выборные амбиции генерала. Получи быковцы от Черкашина документы и информацию, Лебедю объявили бы импичмент.

Но Черкашин был жесткий парень, упертый. А если б не такой, если б он генерала предал?

А если б Лебедь с Быковым помирились, и Лебедь стал бы президентом империи березового ситца? Кем бы при нем стал Быков? Недавно он не совсем в шутку размышлял на тему «если бы директором ФСБ был Быков». Директорствовал в ФСБ тогда Путин, пришлось бы уволить.

И что? Думаете, что-то в стране сейчас обстояло бы иначе?

Коробка из-под ксерокса в Москве 1996 года, вытащенная на свет, произвела сотрясение политической системы. В Красноярске 1998-го из тьмы тащили десятки таких коробок.

Владимир Пастухов, откликаясь, в частности, на исследование «Новой» мифа Быкова, пишет о «безальтернативном мафиозном государстве»:

«у русского общества на рубеже веков не было «хорошего» выхода из девяностых, все равно было бы государство, в фундамент которого залита адская смесь из силовиков и криминала»;

«если бы к власти тогда не пришли "питерские", то, вполне возможно, сегодня в Кремле "быковали" бы "красноярские"»;

«если бы сорвался этот сценарий, то реализовался бы какой-нибудь другой, похожий, где роль "питерской матрицы" сыграл бы какой-нибудь еще "уникальный симбиоз" спецслужб и оргпреступности. Дело не в сорняках — земля проклятая».

Пастухов прав: «дело не только, а может быть и не столько в Путине и его соратниках». История России — чугунная карусель с деревянными коняшками, со свинцом и жирной землей, с тройным запасом прочности, по ГОСТу. Не Путин был бы, так Лебедь — красноярское время опережает московское, и красноярцы еще в конце 90-х пересмотрели краткое содержание того, на что потом вся Россия будет лупиться следующие два десятилетия.

Елка ДК КРАЗа, 1977 год.

Однако есть нюанс. После заметки «Тела давно минувших лет» мне написал сын Геннадия Хайдукова. Сейчас это уже мужчина, а я его помню совсем маленьким, хохочущим на снегу под июльским солнцем 2003-го и летящим: вместе с ним и Геной гоняли на горных лыжах в Приисковом (Кузнецкий Алатау).

Через полгода Гену убьют. И сын сейчас спрашивает, почему в тексте о Быкове и быковских упоминается его отец.

Геннадий Хайдуков. Будапешт, 1992 или 1993 г.

Повторю, что ему ответил.

В начале 90-х Геннадий Хайдуков (1965 г.р.), Андрей Черкашин (67-го) и Сергей Зырянов (60-го), существуя каждодневно бок о бок с быковскими, со всеми мерзостями Красноярска того времени, начали бизнес на троих. Эти трое, собственно, и были окнами возможностей для России. Шансом схода со ржавой карусели. Вранье, что в 90-х у амбициозной молодежи была одна дорога — в бандиты. Этим национальный характер в критический момент не исчерпывается. «Проклятая земля» дает альтернативы. Их по тихой грусти вытаптывают, она — снова. Их снова топчут. Да так, чтоб сквозь них прорастали наши вековечные елки да осины. Может, все-таки не земля проклята?

Знаете, это как у Ремарка «Три товарища» читаешь о таких же парнях из 1928 года и удивляешься, неужели это те самые немцы, что потом бережно будут сгребать в кучи ношеные детские сандалии?

Перенсона, 9

Самый эпичный красноярский пожар нулевых случился поздним вечером 27 января 2006-го. На Перенсона, 9, горели итальянские шубы, шиншиллы и баргузинские соболя — «Лайф» слыл тогда, пожалуй, самым дорогим магазином. Пламя переливалось от оранжевого до голубого, искрило, вздыхало в мехах. Захватило весь магазин и по вентиляционному коробу, а далее через перекрытия в санузлах пришло в квартиры пятиэтажки («Лайф» — с его торца, на первом этаже и в подвале). Лопались стекла в окнах, шел снег.

Этот магазин размещался на площадях Зырянова. Ночью здесь настанет единство дикого холода, тишины, темноты, гари. Быстро вырастут сталактиты и сталагмиты.

Летом того же 2006-го вспыхнет соседняя «Березка» Хайдукова. В декабре 2006-го — пожар в соседнем «Балкане» на черкашинских площадях.

Пожар всегда конец чего-то. А вот как эта история начиналась.

В самом начале 90-х магазины продавали на открытых аукционах — кто больше даст, того и тапки. Давали эти трое. Все в то время держались друг друга. Тогда это казалось столь же возможным, как в советскую эпоху соображать на троих. Из этого заблуждения, что бизнес (жизнь) и деньги (власть) можно поделить по-братски или по справедливости, родилась знаменитая, первая такая в Красноярске, сеть магазинов «Березка». Они брали кредиты и загребали на торгах все, что им казалось прибыльным.

«Березка» на Перенсона, 9

Фото: Алексей Тарасов / «Новая»

Они ломали чужие схемы. И им из темноты шипели. Из темноты спрашивали: «А эти там есть?»

И не шли на торги, если эта троица появлялась. Обещали убить.

По вечерам их друзья подтягивались к Перенсона, 9, — выносили, если лето, кресла на улицу, пили чай или водку, смотрели на девиц — самый центр, студенческие тропы, у Оперы (театра оперы и балета) к вечеру собирались все.

На Опере. 16 июля 2020 г. Фото: Алексей Тарасов / «Новая»

Самые модные магазины у них в самом центре, самые крутые тачки, и все со страстью и азартом, и все напоказ. В такой кипучести тоже была добавленная стоимость и смысл (о котором еще Пушкин все сказал, так что не будем). И абсолютная безбашенность — ведь вокруг Красноярск начала 90-х, упыри с заточками, калашами, масляными глазами.

Эти трое чувствовали мимолетность и воздушность момента, и выпендреж был тревожным. И лишь в этом они схожи. Гена — весельчак и оторва. Прямиком из хроники, кино, книг начала 60-х, из 12 апреля 1961-го, та же улыбка, те же отношения с жизнью. Насколько непростым был в общении Андрей, настолько легким — Генка. Не зря, видимо, держались вместе так долго — баланс чугуна и пуха. Андрей — закрытый и жесткий, из не очень благополучной семьи и не самого приятного, темного города Тайшета, и сам с темной историей из 1989-го: драка в кафе в центре Красноярска, нож, противник, скончавшийся от «тяжких телесных», однако Андрея допрашивали лишь в качестве свидетеля, обвинение не предъявляли, и в 1991-м дело прекратили «за отсутствием состава».

И Сергей — человек совершенно отдельный, явление. Лишь пара штрихов: футбольный турнир на Северном полюсе, куда он привез детдомовцев, космонавтов, рокеров, кого только не…; первое в России официальное признание себя миллиардером, и первое же, еще до отпуска Ельциным цен, обязательство давать бесплатно одиноким старикам Центрального района Красноярска хлеб

— он пять лет, пока пенсии не начали платить стабильно, тащил этот воз.

Зырянов прыгал с шестом, и никто в России еще не показывал такой стремительной динамики в результатах, то же в начале президентской гонки 1996 года: с нуля в 38 регионах откроются его штабы, он, по замерам, обойдет Черномырдина, но по личной просьбе Татьяны Дьяченко с дистанции сойдет.

А тоже ведь развилка была. Впрочем, сейчас не про страну, а конкретных ее людей: их тогда, удачливых бизнесменов, жизнь еще не трамбовала, не втаптывала, и все еще были живы и легки.

Кассир Андрея и Гены раздавал их деньги по своему усмотрению, проигрывал в казино по-крупному. Когда гигантская недостача выявилась, ему сказали: «Отдавай машину, квартиру и вали подальше».

Хотя, конечно, никаким имуществом денежная брешь не закрывалась.

А рядом с Быковым все полегли. Там не прощали даже неосторожные слова.

Что в итоге? Андрея с Геной нет. Невостребованный страной Зырянов ушел в какой-то момент не только с экранов ТВ, но вообще из публичной жизни.

Быков стал губернатором негласным. И народ по сей день видит в нем спасителя и призывает в губернаторы официальные.

Ни один российский бизнесмен не стал для народа героем, для него они — и почти всегда совершенно справедливо — упыри. Или марсиане. Вот крестный отец, к которому на поклон идут сначала лавочники, а потом сенаторы, — ясный и понятный идеал.

Втроем и по одному

Бизнес на троих — это бомба, когда взорвется — неизвестно. Тем более, если эти трое молоды, деятельны, амбициозны и ни в чем уступать не намерены. Они успели — предложил Сергей, а Гена с Андреем согласились — разделиться до того, как начались конфликты. Но оставались рядом. И физически: бизнес распилили на три равные части, но эти части соседствовали. Даже по первому этажу и цоколю Перенсона, 9, это было видно. Все было их, потом стало так: с торца «Лайф» остался за Зыряновым, посередине «Березка» досталась Хайдукову, а помещения с другого торца, где позже откроется самый лучший (по тем временам и еще надолго) сербский ресторан «Балкан гриль», отошли к Черкашину.

«Балкан гриль», открытый на площадях Черкашина. 16 июля 2020 г. Фото: Алексей Тарасов / «Новая»

У всех них кроме торговых и офисных площадей было еще полно всего — акции угольных разрезов, лесопилки, склады, производственные базы, гаражи, набитые строй- и сельхозтехникой, легче сказать, чего у них не было.

А чего-то все же не хватало.

Гену и Андрея начали обшкуривать и равнять под общий ранжир первыми. Генин брат Виктор Зубарев, тоже родом (1961-й) из маленького городка Ужура, чемпион края по боксу в своем весе (63, Быков выступал в весе 67) в те времена терся еще не в Госдуме и не в правительстве края, а рядом с быковцами. О нем надо подробнее, он в этой истории еще не раз появится.

Итак, Зубарев наводил порядок в Центральном парке Красноярска, где до этого сожгли кафе, игровые павильоны, библиотеку, всего 14 строений; ежедневно только зарегистрированных в милиции преступлений здесь происходило по полтора десятка — грабежи, разбои, беспричинные избиения. С Зубаревым здесь появился и Быков, установили дежурства в парке боксеров, проводили бои на зеленой эстраде, на танцевальной площадке.

Поставили карусели и катали детей и пенсов. Самих уже захватило и несло на той, чугунной и свинцовой,а они прикалывались — тоже мужество; это 1993 год.

Потом Зубарев объявился на Поле чудес — рынке КрасТЭЦ. Там сначала китайцы, а когда они нас бросили, мигранты из Средней Азии одевали, обували, кормили весь Красноярск. Зубарев вступил во владение рынком на пару с Блином (тем самым). А потом подался в депутаты. Подавал, кстати, на меня в 1998-м в суд (потребовав за моральный вред 50 млн, а на следующей странице иска уже 150 млн): Зубареву не понравились две фразы в моей заметке. Что он один из организаторов фонда «Вклад», который возглавил Быков (по тем временам это, видимо, Зубарева компрометировало). И, во-вторых, что он находился на месте разборок ОПГ, когда десятки боевиков с огнестрельным оружием, топорами, битами открыли стрельбу и махач посреди бела дня на рынке КрасТЭЦ, но, учитывая депутатскую неприкосновенность, в УВД Зубарева не забрали.

На суд он однако не приходил, далее от иска и вовсе отказался и ходатайствовал о прекращении дела. Потом, как ни в чем не бывало, много раз давал мне комментарии на животрепещущие темы, и я не отказывался с ним говорить — все же не живодер, думающий человек, каких во власти было поискать. Падение начнется позже.

К сегодняшнему дню это видный единоросс, депутат Госдумы то ли двух, то ли уже трех созывов и краевого Закса трех созывов, был зампредом краевого правительства.

Виктор Зубарев. Фото: «Единая Россия»

Зубарев, конечно, бандитом никогда не работал, бизнесмен (о размытых гранях между тем и этим — не сейчас). Таких в реальности в Красноярске начала 90-х было немного, кто брал кредиты и шел на аукционы покупать недвижимость. Еще Лоскутов — он умрет в 2015-м в московском хосписе, а за этот отрезок времени успеет создать феноменальную газету «Комок» — ни до, ни после в России таких не было. И вот они — плюсуйте сюда и Черкашина с Хайдуковым — по приглашению Кудерко (тоже один из «центровых» бизнесменов начала 90-х) соберутся в «Соснах» (правительственных дачах) и попилят весь город. Договорятся, кому что. По понятиям.

Не поехал на тот раздел мира из «центровых» только Зырянов. Он устраивал свою жизнь как праздник и его совсем не интересовали чьи-то мнения на сей счет. Его, видимо, просто перло, как тогда говорили. (Но у него было, конечно, секретное оружие).

Бандюки клацали зубами и играли желваками. За два года до эпичного пожара в «Лайфе» два грабителя, связав сторожа, вынесли оттуда 82 шубы. А впервые павильон при «Березке», еще тот магазин на троих, где как в сельпо вповал бельгийские сапоги и шоколад, японские двухкассетники, германские микроволновки, обнесли быковские Сергей Исмайлов (Челентано) и Руслан Исламов. Похожий сценарий: со сторожем договорились, дали в глаз ему для вида, связали. Это вранье, что Быков собирал вокруг несудимых — тогда еще быковские не вошли в пору своего господства, поэтому дело раскрыли и состоялся приговор.

Быковские. В первом ряду в центре — Исмайлов (Челентано).

Фото: архивов МВД

Быковские. В первом ряду в центре — Исмайлов (Челентано). Фото из архивов МВД

Потом каждый соберет вокруг себя ровесников (1970–71 г.р.) и пожнет свой урожай: Исмайлов, ближайший друг и соратник Быкова, — в Красноярске (см. «Новую» № 63), Исламов — в Минусинске, возглавив местный филиал ОПГ Татаренкова (сам Татарин базировался в Саяногорске, на другом берегу Енисея).

Восхождение Исламова на криминальный Олимп в заштатном пыльном городке будет кратким, уложится в два летних месяца 1994 года. Но ярким. 27 мая нашинкуют свинцом авторитета Тереха, негласного хозяина Минусинска. Затем, расстреливая его друга Лобана, убьют парня, только что закончившего школу (а Лобановский выживет, и на очной ставке откажется опознать киллера, хоть и видел, кто в него стрелял, и знал его — городок маленький: корпоративная солидарность).

Убьют уркагана Шестакова, а заодно и его приятеля. Потом приехавшего в Минусинск московского авторитетного деятеля Мустафу и также заодно с ним еще одного случайного человека: устроились на лавке, попинали «мерс» Мустафы, сработала сигналка, но тот лишь выглянул с балкона. Попинали снова и остались стоять у машины.

Когда Мустафа с приятелем вышли из подъезда, расстегнули сумки, достали два «ТТ».

Затем настала очередь авторитета Никитина. К нему в квартиру полезли ночью. И снова — халтура, безразличие, убийственный, буквально, непрофессионализм: не разглядев, кто спит в темной комнате, расстреляли сестру Никитина и ее сожителя.

Ну а 24 июля начался разгром ОПГ Татаренкова: Бакурова взяли на Предмостной после расстрела Наумова и младшего Войтенко, по следу киллеров пошли, и Исламова надолго поставили на паузу. Вместе со всеми его минусинскими друзьями. На скамью подсудимых с одной школьной скамьи: вместе занимались боксом, качались, вместе били баклуши на рынке, раздавая билетики торговцам и втягиваясь в коммерцию. Из обычных семей, работали без гонораров. Быт убогий, общежитский, только бесплатная кормежка в кафе, девочки. Выдавали ствол да машину. Парням с Предмостной, в кого они стреляли, кто тоже был вместе со школы и даже с детсада, повезло немногим больше. Машины им давали помощней и попонтовей, некоторые даже успели перед смертью на Кипр слетать.

А рядом — Черкашин и Хайдуков — родом из таких же советских бедных семей. У Быкова перед глазами был Телятников, его друг с юности, с Назарова — тоже удачливый бизнесмен, он открыл свою «Мечту», спорящую с «Березкой», тут же, с «Березкой» поблизости.

Ни у кого из тех бизнесменов, тех пассионариев в итоге ничего хорошего. Постреляют, прирежут, задавят, сами себя загонят, сами себе на горло наступят. Все эти рассказы о случайной удачливой покупке и затем перепродаже вагона с какой-нибудь ерундой и далее последовательный рост… Кто в это верил, кто в это верит? Уж точно не бандосы, и им надо было все сразу. И многие из них, лязгавших челюстями, выжили.

Профессия у них была такая — выживать.

И вот в тот момент — такого больше не будет никогда — они постоянно все пересекались друг с другом, хищники и жертвы перепутались, звенья пищевой цепи, прежде строго, колючей проволокой вытянутые, смялись, кипели, переплавлялись.

Продолжение статьи читайте по (ссылке https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/17/86307-russkaya-perenosa).