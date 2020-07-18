Минчанин: Выставил на балкон колонку и включил обращение Вадима Прокопьева к таракану на всю катушку 7 18.07.2020, 9:56

3,780

фото: realt.onliner.by

Соседи отложили все свои дела и просто слушали. А потом аплодировали.

Житель Минска рассказал телеграм-каналу «Баста!», как провел вчера Флешмоб солидарности.

«Вчера немного модернизировал идею флешмоба, - пишет он. - Выставил на балкон колонку, как обычно, но вместо «Перемен» включил обращение Вадима Прокопьева к таракану на всю катушку.

Эффект был потрясающий просто. К музыке соседи за пару недель привыкли, к тому же она у многих звучит и необязательно вечером. А тут все во дворе отложили свои разговоры и дела и просто слушали. А потом аплодировали. Думаю, сегодня повторить и советую другим попробовать».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!