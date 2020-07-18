Белорусская сталь гнется под давлением коронавируса 1 18.07.2020, 10:07

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Как COVID-19 ударил по БМЗ.

В предыдущие годы Белорусский металлургический завод после реализации проектов по «модернизации» наращивал выручку. Однако в этом году мировой кризис опять создает значительные трудности для отечественного предприятия, пишет belmarket.by.

Спрос снижается

В начале июня WorldSteelAssociation опубликовала краткосрочный прогноз для мирового рынка стали. В нем учтены последствия пандемии коронавируса. WSA предсказывает, что в 2020 году спрос на сталь упадет на 6,4 %, до 1,654 млрд т. В базовом сценарии организации предполагается, что в июне-июле большинство стран ослабят карантинные ограничения, но меры по дистанцированию сохранятся, а крупнейшие страны — производители стали не столкнутся с серьезной второй волной пандемии.

Наибольшее падение спроса WSA прогнозирует во II квартале, при этом его восстановление будет медленным. Организация также полагает, что в целом сокращение потребности в стали будет иметь меньшие масштабы, чем после мирового финансового кризиса 2008 года.

В 2021 году спрос на сталь в мире восстановится на 3,8 % и составит 1,717 млрд т. Он будет ниже, чем в 2019 году, когда потребление металлопродукции оценивалось в 1,766 млрд т.

Особенностью текущего кризиса для рынка стали является крайне быстрое восстановление крупнейшего мирового производителя — Китая. По оценке WSA, к концу апреля основные отрасли — потребители стали в КНР вернулись к полноценной работе. Более заметным восстановление спроса на сталь станет во второй половине года. Организация прогнозирует даже в 2020 году рост потребления стали в Китае на 1 %, до 916,5 млн т, в основном за счет инфраструктурных проектов, финансируемых государством. При этом WSA считает, что в 2021 году китайский спрос останется на уровне этого года.

Экспорт из Китая бьет в этом году отрицательные рекорды. В мае страна отправила за рубеж 4,4 млн т стальной продукции, что на 30,4 % меньше, чем в апреле, и на 23,3 % — чем в мае 2019 года. Месячный показатель экспорта стал самым низким с 2013 года. В целом же за январь — май поставки из КНР снизились на 14 %.

В развитых экономиках спрос в 2020 году сократится на 17,1 %. В Евросоюзе он снизится на 15,8 %, до 133,1 млн т, в странах NAFTA — на 20 %, до 108 млн т.

В развивающихся экономиках сокращение спроса достигнет 11,6 %. В качестве причин можно назвать и карантинные меры, и ограниченные возможности правительств для поддержки экономик. Так, в СНГ падение спроса на сталь составит 10,3 %, до 52,7 млн т, в Центральной и Южной Америке — 17,3 %, до 39,3 млн т.

В отраслевом разрезе главной жертвой COVID-19 WSA называет автомобильную промышленность. Сокращение мирового рынка автомобилей может составить 20 %, что повлечет за собой соответствующее уменьшение спроса на металлопродукцию. А ведь в предыдущие годы уже отмечалось снижение сбыта новых транспортных средств. Восстановление до докризисного уровня займет несколько лет, так как зависит от роста доходов и ситуации с удаленной работой. При этом эксперты организации не исключают взрывных скачков спроса на легковые автомобили из соображений безопасности, когда потребители предпочтут отказаться от общественного транспорта.

В отрасли машиностроения из-за снижения объема инвестиций также ожидается сокращение объемов производства и спроса на сталь. Быстрее, чем другие подотрасли, будет восстанавливаться сельскохозяйственное и строительное машиностроение.

Следует отметить, что сокращение спроса на сталь началось еще в 2019 году. Оно стало заметно во второй половине года. В целом WSA оценила прирост спроса на сталь в прошлом году на 3,4 %, до 1,766 млрд т. Однако при этом увеличение было обеспечено за счет КНР. Прирост спроса в Китае составил 8,5 %, до 907,5 млн т, в то время как в остальном мире он сократился на 1,5 %, до 859 млн т. Так, ассоциация Eurofer оценивает уменьшение спроса на сталь в IV квартале в 10,8 % в сравнении с концом 2018 года. Среди причин называется замедление экспорта товаров, а также торговые войны между США и Китаем. Надо отметить, что еще в 2018 году США вводили заградительные пошлины в отношении большинства стран мира по ряду видов продукции.

Производство сокращается

Оперативная статистика WSA показывает сокращение производства стали по итогам января — апреля. Особенно заметным оно было в апреле, когда карантинные ограничения действовали в наибольшем числе стран. Так, выплавка стали за месяц составила 137,1 млн т, или на 13,7 % меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Евросоюзе производство стали упало на 22,9 %, до 10,73 млн т. Падение производства в Беларуси оценивалось в 20,8 %, до 180 тыс. т, в России — на 19,4 %, до 4,7 млн т, в целом по странам СНГ — на 22,6 %, до 6,55 млн т. США в апреле снизили производство на 32,5 %, до 4,97 млн т. Китай стал одной из немногих стран, которые в апреле увеличили объемы выплавки стали. Они выросли на 0,2 %, до 85 млн т.

В целом по итогам января — апреля производство стали в мире сократилось на 4,1 %, до 581 млн т.

По данным Белстата, в январе — апреле производство стали в Беларуси снизилось на 0,8 %, до 893,4 тыс. т, проката — на 1,6 %, до 825,9 тыс. т, труб — на 2,1 %, до 69 тыс. т, металлокорда — на 25,6 %, до 24,2 тыс. т. Объемы выпуска проволоки выросли на 2,3 %, до 133,9 тыс. т, прутков и стержней — на 3,3 %, до 718,6 тыс. т, уголков и профилей — на 14,2 %, до 6,4 тыс. т.

Цены бьют по прибыли

Белорусский металлургический завод в последние годы реализовал несколько модернизационных проектов. Самым крупным стал запуск сортопрокатного цеха № 2 в 2015 году. Это позволило предприятию освоить новые виды продукции и заметно нарастить выручку, чему также способствовала благоприятная ценовая конъюнктура. Выручка БМЗ в 2015—2018 годах почти удвоилась. Если по итогам 2015-го она составила почти 1,66 млрд рублей, то в 2018-м увеличилась до 3 млрд.

Ухудшение конъюнктуры в 2019 году замедлило эту динамику. Выручка снизилась на 2,9 %, до 2,9 млрд рублей, при этом себестоимость реализованной продукции выросла на 8,1 %, до 2,74 млрд рублей. Итогом стал убыток от реализации почти в 75 млн рублей, впервые полученный за несколько лет, а также чистый убыток в размере 153,8 млн рублей.

Результаты I квартала 2020 года также свидетельствуют о продолжении тренда на снижение выручки. Она уменьшилась на 9,7 %, до 704 млн рублей, а чистый убыток предприятия, отчасти сформировавшийся за счет курсовых разниц, достиг 122,46 млн рублей.

Снижение объемов производства в мировом автопроме негативно отразится и на белорусских металлургах. В последние годы БМЗ целенаправленно работал на расширение своего партнерства с автомобильной промышленностью. Он прошел аккредитацию у нескольких крупных компаний.

Объемы экспорта по ряду позиций увеличиваются, но цены снизились. По данным Белстата, экспорт горячекатаных прутков из нелегированной стали в бухтах в I квартале вырос на 5,4 %, до 123,1 тыс. т, но выручка сократилась на 8,2 %, до 49,32 млн долларов. Средняя цена экспорта при этом уменьшилась на 12,9 %. Аналогичное снижение цены произошло на горячекатаные прутки из нелегированной стали. Объем экспорта вырос на 14,6 %, до 268 тыс. т, а его стоимость снизилась на 0,2 %, до 108 млн долларов. Поставки за рубеж проволоки из нелегированной стали увеличились на 6,6 %, до 72,2 тыс. т, а из-за падения цены экспорта на 9,1 % выручка от него уменьшилась на 3,1 %, до 43,53 млн долларов. Схожие тенденции отмечаются и по другим видам продукции.