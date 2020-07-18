Ученые выяснили, сколько хот-догов человек может съесть за 10 минут 18.07.2020, 10:15

Исследование провели в университете Хай-Пойнт в США.

4 июля, в соответствии с давно существующей традицией, прославленные участники состязаний в области поглощения хот-догов приехали в город Нью-Йорк для участия в соревнованиях, организованных сетью закусочных быстрого питания Nathan's Famous. Это событие в текущем году было, конечно же, немного необычным из-за пандемии коронавируса. Всего было 10 участников конкурса, и оно проходило без зрителей. Тем не менее Джоуи Честнат по прозвищу «Челюсти» (Joey «Jaws» Chestnut) смог установить мировой рекорд, проглотив 75 хот-догов (включая булочки) за 10 минут, пишет Science.

Удивительным — и даже немного пугающим — можно считать то, что он смог бы съесть еще больше этих хот-догов. В недавно проведенном исследовании один эксперт предположил, что человек, если рассуждать теоретически, способен проглотить 83 хот-дога за 10 минут, — этот уровень потребления можно сравнить с медведем гризли, пожирающим звериную плоть.

Джеймсу Смолига (James Smoliga) идея о проведении такого рода исследования пришла в тот момент, когда он изучал литературу, посвященную достижению результатов в легкой атлетике. По словам Смолига, физиолога из Университета Хай-Пойнт (High Point University), ученые пытались определить границы возможностей человека в таких легкоатлетических дисциплинах как марафонский бег или забег на 100 метров, используя в этих целях данные прошлых рекордсменов. Читая статью о границах возможностей человека в беговых дисциплинах, он подумал: «Готов поспорить, что соревнование по поеданию хот-догов мало чем от этого отличается».

Смолига обратился к математической модели, созданной Марком Денни (Mark Denny), биологом из Стэнфордского университета. Денни использовал в расчетах максимальную скорость бега собак, лошадей и человека. Если будет найдена математическая функция, соответствующая данным относительно установленных в прошлом рекордов в определенных дисциплинах (в данном случае в области поедания хот-догов), то со временем, по мнению Денни, можно будет предсказать предел возможностей и в этом соревновании.

Благодаря Смолига, энтузиасты соревнований в области поедания хот-догов старательно задокументировали свои достижения за последние несколько лет. Объединив полученные данные с информацией с веб-сайта сети закусочных Nathan's Famous, он свел воедино все данные за 39 лет, по 2019 год включительно (хотя эти соревнования начали проводиться в 1972 году, регулярные турниры с ограничением по времени в 10 и 12 минут начались в начале 1980-х годов).

По данным Смолига, победное количество поглощенных хот-догов увеличилось с 10 в 1980 году до гигантского результата в 2018 году — 74 штуки (прежний рекорд тоже принадлежал Честнату). «За прошедшие 100 лет мы не получили результат в два раза быстрее на дистанции 100 метров или в марафоне, — говорит Смолига. — Эти данные вообще нельзя сравнить с какими-либо показателями в спорте».

Подобного рода резкий взлет результатов, скорее всего, свидетельствует о том, что участники подобных соревнований усиленно тренируются, поглощая при этом огромное количество пищи или воды за определенный период времени. Цель состоит в том, чтобы желудок расслаблялся и быстро растягивался, позволяя таким образом профессиональным едокам «поглощать огромное количество еды, намного опережая по этому показателю большинство людей», отмечает Дэвид Метц (David Metz), гастроэнтеролог из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета (University of Pennsylvania Perelman School of Medicine).

В 2007 году Метц зафиксировал это впечатляющее (или ужасное) свойство желудка у одного из участников подобных соревнований. В ходе проведенного им эксперимента один из участников проглотил 4,5 литра воды всего за 2 минуты, тогда как человек, не имеющий опыта в области соревнований по поеданию пищи, может выпить за это время менее двух литров.

В то время, как сброс одной десятой секунды в забеге на 100 метров зависит от комплексных процессов в сердечно-сосудистой, мускульной и скелетной системах, растяжение живота представляется более простым делом, считает Смолига (он сравнивает это с использованием все более крупных сережек для растяжения ушных мочек, однако живот человека легче сжимается затем до нормального размера). Этим можно объяснить быстрое увеличение рекордного количества поедаемых хот-догов за относительно короткий период времени.

Однако Смолига считает, что есть еще возможность для роста. На основе своих расчетов он пришел к выводу о том, что человек способен проглотить 83 хот-дога за 10 минут. Об этом он рассказал в свой публикации в журнале «Байолоджи леттерз» (Biology Letters).

Однако Денни проявляет осторожность и считает, что одной математики еще недостаточно, поскольку в использованном уравнении не учитываются психологические факторы. В частности, существует мало исследований психологии тех людей, которые участвуют в соревновании по поеданию хот-догов, поэтому, по мнению Метца, в этой области есть еще много неисследованного, включая максимальные возможности человеческого живота.

Он также призывает людей к осторожности и не советует им проверять все это на собственном опыте. Здоровье любителей из числа поедателей хот-догов может серьезно пострадать, если они попытаются переварить огромное количество пищи. По его мнению, человек в таком случае может задохнуться, или у него может разорваться желудок. Короче говоря, его совет таков: «Не следует делать это в домашних условиях».