закрыть
18 июля 2020, суббота, 11:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Пару недель назад установил всем в деревне телеграм - теперь вся деревня гудит»

  • 18.07.2020, 10:23
  • 2,152
«Пару недель назад установил всем в деревне телеграм - теперь вся деревня гудит»
Иллюстрационное фото

Таких политических процессов в белорусской глубинке давно не было!

Телеграм-кананал «Баста!» опубликовал письмо читательницы, рассказавшей о протестной эволюции родственника из деревни.

«У нас есть родственник в деревне, - пишет читательница. - В мае он говорил «куда вы лезете, зачем это все надо?» мы общались, аккуратно потихоньку.

Пару недель назад он установил себе и всем в деревне телеграмм! Теперь вся деревня гудит. Таких политических процессов там давно не было! Так что хотя бы одного нужно переубедить каждому из нас и это будет иметь огромный эффект!

Не сдавайтесь, это занимает время. Старайтесь вежливо, аккуратно, без агрессии, идите на диалог, слушайте! И так, вместе, победим!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Тараканьи бега на финише
Тараканьи бега на финише Ирина Халип
Вадим Прокопьев - Лукашенко: Ты знаешь свой крохотный рейтинг
Вадим Прокопьев - Лукашенко: Ты знаешь свой крохотный рейтинг
«Гарант» устал и его ресурсы усыхают
«Гарант» устал и его ресурсы усыхают Лилия Шевцова
Мы сами построим свою Беларусь
Мы сами построим свою Беларусь Дмитрий Савич