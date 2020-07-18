«Пару недель назад установил всем в деревне телеграм - теперь вся деревня гудит» 18.07.2020, 10:23

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Иллюстрационное фото

Таких политических процессов в белорусской глубинке давно не было!

Телеграм-кананал «Баста!» опубликовал письмо читательницы, рассказавшей о протестной эволюции родственника из деревни.

«У нас есть родственник в деревне, - пишет читательница. - В мае он говорил «куда вы лезете, зачем это все надо?» мы общались, аккуратно потихоньку.

Пару недель назад он установил себе и всем в деревне телеграмм! Теперь вся деревня гудит. Таких политических процессов там давно не было! Так что хотя бы одного нужно переубедить каждому из нас и это будет иметь огромный эффект!

Не сдавайтесь, это занимает время. Старайтесь вежливо, аккуратно, без агрессии, идите на диалог, слушайте! И так, вместе, победим!».

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