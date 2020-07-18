Правда о сбитом «Боинге» МН17 18.07.2020, 10:36

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Что известно на сегодняшний день?

17 июля 2014 года малайзийский авиалайнер Boeing-777 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Согласно выводам Международной совместной следственной группы, самолет был сбит над Донбассом ракетой установки "Бук-М1". Ракета была выпущена из района, подконтрольного пророссийским отрядам города Снежное. Установка была доставлена в Донецкую область из Курска, она принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской ПВО. Погибли все находившиеся на борту самолета граждане 10 государств – 298 человек.

Родственники погибших считают, что за гибель людей ответственно высшее руководство России. В Москве продолжают утверждать, что Россия не имеет никакого отношения к катастрофе "Боинга". Суд в Нидерландах начался в марте. Обвиняемыми судом являются трое граждан России: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Удовлетворены ряд ходатайств защиты, выступающих в поддержку так называемых альтернативных версий катастрофы – например того, что самолёт был сбит военным самолётом, а не "Буком". До 31 августа на суде объявлен перерыв.

Все версии катастрофы над Донбассом на "Радио Свобода" обсуждают авиаэксперт Вадим Лукашевич, сейчас в свет вышла его книга "Трагедия МН17: правда и ложь", украинский журналист Юрий Бутусов, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис.

Михаил Соколов: У нас в студии в Москве авиаэксперт Вадим Лукашевич. В свет выходит его книга "Трагедия МН17: правда и ложь". На связи будет украинский журналист Юрий Бутусов. И мы покажем интервью бывшего депутата Государственной думы России, полковника ВВС в отставке Виктора Алксниса. Напомню, что произошло 6 лет назад: 17 июля 2014 года малайзийский авиалайнер "Боинг 777" следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Согласно выводам Международной следственной группы, самолет был сбит над Донбассом из установки "Бук М1". Ракета была выпущена из района города Снежное, подконтрольного пророссийским отрядам. Установка была доставлена в Донецкую область с базы 53-й зенитно-ракетной бригады российской ПВО под Курском. Погибли все находившиеся на борту самолета граждане 10 государств, 298 человек. Родственники погибших считают виновными в гибели людей высшее руководство России. В Москве продолжают утверждать, что Россия не имеет никакого отношения к катастрофе "Боинга". Суд в Нидерландах начался в марте. Обвиняемыми являются трое граждан России – Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Андрей Пулатов и украинец Леонид Харченко. До 31 августа на суде объявлен перерыв. Давайте мы почтим память людей, которые погибли 6 лет назад. Такая действительно трагедия, она остается в памяти людей, конечно, ложится пятном на российское руководство. Я, кстати, обратил внимание, сегодня в России никаких новостей официально по агентствам на эту тему нет. Мы с вами поговорим о разнообразнейших версиях, которые есть, они у вас в книге изучены. Я хочу сразу начать с такого, с чего начинаются авиационные расследования. Было ли сразу понятно, что это не техническая неисправность и не какой-нибудь взрыв на борту, как бывает теракт?

Вадим Лукашевич: Фактически все гипотезы имели право на существование, пока не появились детальные фотографии, изображения обломков самолета. Хотя, конечно, было некое понимание, что просто так самолеты в зоне боевых действий не падают, тем более что там до этого много было сбито самолетов, вертолетов. В этот же день к вечеру пошли первые обвинения.

Михаил Соколов: Мы были в прямом эфире как раз и просто получали с ленты сообщения тех самых людей, которых называют сепаратистами или ополченцам, они радовались, что сбит АН26.

Вадим Лукашевич: Это прошло и по "Лайфньюс", и по всем основным нашим государственным СМИ. Чтобы быть объективными, если брать спекуляции политические, то с точки зрения расследования катастроф все версии были равноценны до тех пор, пока не появились обломки. Изображения обломков появились фактически вечером в первых телевизионных репортажах. Уже на следующий день появились хорошие фотографии с места событий. И по фотографиям уже однозначно было видно, что самолет сбит взрывом осколочно-фугасным боевой части. Версия технических неполадок отошла на второй план, версия погодных условий то же самое. Соответственно, человеческий фактор тоже. Это внешнее воздействие.

С этого момента оставался вопрос, чем конкретно, какой системой оружия сбили, откуда оно было запущено, кем и так далее, при каких обстоятельствах, сознательно или нет, сбили этот самолет, то есть целились прямо в него или его перепутали. Это главная канва всех видов расследования. Техническое расследование проводил Совет по безопасности Нидерландов. Криминальное расследование, первый этап которого закончился осенью прошлого года, и документы переданы в суд.

Михаил Соколов: Юрий, в России на тему "Боинга" официальная пресса сегодня просто молчит. Украина отметила эту печальную дату. Я обратил внимание, что как-то скорректировалась, похоже, позиция официальных лиц Украины. Прямых обвинений в адрес России как-то не прозвучало.

Юрий Бутусов: Я думаю, это позиция отдельных официальных лиц. Президент Украины сегодня не называл Россию как виновника нападения, виновника всех этих жертв. Дело в том, что такая политика у президента Зеленского, он верит в личные отношения, переговоры с Владимиром Путиным, поэтому он очень редко, буквально считаные разы Россию называет виновницей нападения, агрессии, убийства людей. Но в целом в украинском обществе позиция однозначная. Все комментарии, все статьи в СМИ сегодня говорят о России как о виновнице этого нападения. В принципе, для Украины эта ситуация была ясна еще 6 лет назад. Сегодня мы просто продолжаем вспоминать события этого дня. У нас ничего не поменялось во взглядах, в оценке ситуации.

Михаил Соколов: У вас-то не поменялось, но вот я читаю: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал, что "Боинг" был сбит пророссийскими террористами. Он действительно может на основе каких-то фактов считать, что какими-то зенитно-ракетными комплексами способны управлять шахтеры и трактористы, как говорил Владимир Путин?

Юрий Бутусов: Думаю, нет. Это тоже попытка избежать слова "Россия" и "Путин" в официальном сообщении. Украинское руководство сейчас очень наивно пытается уклониться от каких-то прямых словесных определений России как виновницы нападения на Украину и вот этих всех больших жертв. Считают, и сам президент, премьер-министр, команда Зеленского, что тем самым они не закрывают возможности переговоров и для них это важнее. В самой Украине это вызывает очень острую критику, очень большое негодование во многих средствах массовой информации, в обществе. То есть это достаточно резко критикуется – такая осторожная обтекаемая позиция.

Михаил Соколов: Хорошо, что в Украине остается свобода прессы, свобода слова – это великое достижение Майдана. Что вы скажете о так называемых альтернативных версиях катастрофы? С самого начала была выдвинута версия о том, что, может быть, "Боинг" был сбит неким военным самолетом, я даже не буду называть какой страны, якобы был сбит одним или несколькими истребителями. Рисовали какие-то красивые картинки, какой-то истребитель, потом выяснилось, что он пририсован, потом какой-то летчик Волошин. Что вы об этой версии нам расскажете?

Вадим Лукашевич: Есть рациональные версии, которые теоретически могут быть, есть совершенно неадекватные версии. Например, одна из них, что был сбит на самом деле не рейс МН17, а был сбит рейс МН308, который пропал в марте над Индийским океаном, трупы несвежие и так далее. Там было очень много совершенно одиозных версий. Первая версия, которая была высказана о наличии другого самолета, назывался Су25 украинский, она прозвучала на брифинге Министерства обороны России 21 июля 2014 года. Она была для нашего официоза главной. Она существовала фактически до начала июня 2015 года.

Как раз на эту версию работал перебежчик Евгений Агапов, который в конце декабря 2014 года прямиком с Украины прибежал в редакцию "Комсомольской правды" и сказал, что это летчик Волошин, который улетел с ракетами, вернулся без ракет. Этого перебежчика проверил наш Следственный комитет, который тут же вляпался по полной, на детекторе лжи. Детектор лжи подтвердил правоту этого Агапова. И вот эта версия была основной.

Когда в феврале-марте голландский Совет по безопасности собрал обломки, сделал выкладку, стало совершенно очевидно, что это ракета зенитная, то надо было как-то эту версию менять. У нас возникает "Алмаз-Антей", который сначала публикует в "Новой газете" 5 мая анонимную статью специалиста ВПК. Потом в начале июня делают первую пресс-конференцию, где говорит, что да, это была ракета. С этого момента стал такой дрейф от версии СУ-25 к ракете "Бука".

Михаил Соколов: Версия СУ-25, тем не менее, в массовом сознании живет и процветает.

Вадим Лукашевич: Ее сначала забыли. Там был интересный момент, что уже после пресс-конференции "Алмаз-Антей" тут выступает пресс-служба Следственного комитета в лице Маркина, говорит, что Су25 все равно является для нас приоритетной версией. Потом на версии "Алмаз-Антея" было сосредоточено все. Это основа, позиция России в деле МН17 до сегодняшнего дня. Причем "Алмаз-Антей" утверждает, что это была на самом деле ракета, потом он отказался от ракеты новой на ракету более старую, но главная его канва, что запуск был из Зарощенского именно по той причине, что на первом брифинге наших военных 21 июля 2014 года была показана фотография Зарощенского, якобы там эти установки 17-го были, 18-го их уже нет. "Алмаз-Антей" не смущает, что никаких свидетельств наличия ракет в Зарощенском на месте нет, никто их не видел, нет никаких следов запуска. Они были сначала в Донецке в 9 утра, потом они были в Макеевке, потом в самом Снежном, потом они из Снежного уехали в Первомайское. Сразу возникает вопрос: хорошо, "Бук" "Алмаз-Антея" был в Зарощенском, при том что Зарощенское тоже было под контролем сепаратистов-ополченцев, а чей "Бук" был в центре Донецка 17-го числа? Тем не менее, "Алмаз-Антей" это не смущает, он говорит о том, что это было из Зарощенского. Когда им задают вопрос на пресс-конференциях, что фотографии, очевидцы, – это нас не касается, мы занимаемся чисто технической стороной вопроса. В этот момент уже "Алмаз-Антей" проводит свои натурные эксперименты, взрывая на полигоне сначала боеголовку ракеты, потом уже целую ракету носовой части ИЛ86. За несколько часов до публикации отчета Совета безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года проводит свою пресс-конференцию, где настаивает на своей точке зрения. В этот момент авиационная версия уходит. В СМИ иногда появляется истребитель МиГ27, фотография, где сбивает "Боинг". Леонтьев, который говорил в программе "Однако": покажите ваши данные, скоты. Это то самое, за что Константин Эрнст в начале декабря прошлого года извинялся: ну ошиблись. Журналисты ошибаются, пропагандисты не ошибаются никогда, они отрабатывают свое. Сейчас это дело дошло до суда, сейчас главная задача посеять информационный хаос, информационный шум. Россия, защищаясь в Европейском суде по правам человека в Страсбурге, она настаивает на версии "Алмаз-Антея". Но сейчас у нас идут вбросы как раз по авиационной версии. У нас возникает сейчас масса очевидцев, которые что-то видели. Облачность 7 баллов, что там можно было видеть? С поверхности земли увидеть самолет на крейсерской высоте, а тем более другой атакующий его – это совершенный нонсенс, даже в бинокль не сразу поймешь. Мы не говорим о диспетчере Карлосе.

Михаил Соколов: Про диспетчера, кажется, и Путин говорил, ссылался в разговоре с Оливером Стоуном. В фильм, правда, не вошло, а в тексте есть.

Вадим Лукашевич: После одного из общений с народом, он когда вышел к журналистам, его спросили об этой теме, он сказал: а истребители где были? Почему-то Владимиру Владимировичу Путину запала именно эта версия с диспетчером Карлосом. Очевидно, потому что диспетчер Карлос – это испанский аферист, который разыскивается за мошенничество, скрывается в Румынии. И он сам сказал, что ему за то, что он выдавал себя диспетчером Карлосом испанским, якобы он на экране монитора видел два самолета за "Боингом", за 48 тысяч долларов, которые ему платила Russia Today.

Михаил Соколов: Свечку над этим бюджетом не держали, по крайней мере, такое утверждение этого псевдодиспетчера есть.

Юрию Бутусову я хотел бы адресовать авиационную версию, которая в основном меняется периодически на версию, что сначала были украинские истребители, а потом – а "Бук" тоже украинский. Какие-то учения, еще что-то. Все время пытаются вашей стране приписать либо атаку "Боинга" с помощью каких-то истребителей летчика Волошина, потом – что у Украины тоже есть "Буки", она стреляла этими самыми "Буками". Что вы по этому поводу нам скажете?

Юрий Бутусов: Я думаю, что уже говорить нечего, есть достаточно полное и убедительное расследование, которое проведено прокуратурой Нидерландов. Значительная часть этого расследования является публичной. Великолепно об этом информирован Вадим, он сообщает многие важные детали, акцентирует внимание. Для меня все это абсолютно очевидно было с первого дня. О том, что произошло, мне было понятно уже через полчаса после этой трагедии. У меня ничего в восприятии не изменилось. Доказательная база, количество фотографий, видео, которые показывают маршрут этого зенитно-ракетного комплекса, каким образом он прошел на территорию Украины, откуда был осуществлен пуск, все это есть в интернете, все это достаточно убедительно и без моих слов.

Вадим Лукашевич: Я хочу дополнить, что в уже начавшемся суде, когда три дня обвинение рассказывало о расследовании, специальный был раздел "Альтернативные версии". Рассмотрена каждая альтернативная версия – взрыв на борту; запуск зенитной ракеты, но не "Бука"; запуск "Бука", но из трех мест. Каждая альтернативная версия отвергнута, четкие доказательства, почему не подтверждаются. Эти материалы сейчас общедоступны в интернете на сайте Государственной прокуратуры Нидерландов