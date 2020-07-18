12-летний белорус: Мама, ты представляешь, они с нами, с народом!
- 18.07.2020, 11:01
История из Кореличей Гродненской области.
"Хочу рассказать вам случай из жизни моего 12-летнего сына, - пишет читательница телеграм-канала "Баста!". - Летом он живет у бабушки в Кореличах.
Так вот: сижу, значит, я вчера дома, 10 часов вечера, скоро младших детей спать улаживать и тут раздаётся телефонный звонок. Я поднимаю трубку, а там старший сын весь на эмоциях рассказывает мне свою историю, которая с ним произошла буквально несколько минут назад:
"Мама, ты сейчас упадешь. Я провожал своего друга домой и возле магазина мимо нас медленно проезжала милицейская машина. Так вот. Один милиционер пристально смотрел на меня, а я на него, а потом я поднял кулак и крикнул, глядя ему в глаза "Стоп-таракан!", а он поднял кулак мне в ответ. Мама, ты представляешь, они с нами, они с народом! Я такого и не ожидал, думал меня заберут, а они – за нас, они - с народом, ты представляешь?"
Вот такая история. В небольших городках милиция - с народом и это радует".
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