12-летний белорус: Мама, ты представляешь, они с нами, с народом! 18.07.2020, 11:01

Фото: «Наша Ніва»

История из Кореличей Гродненской области.

"Хочу рассказать вам случай из жизни моего 12-летнего сына, - пишет читательница телеграм-канала "Баста!". - Летом он живет у бабушки в Кореличах.

Так вот: сижу, значит, я вчера дома, 10 часов вечера, скоро младших детей спать улаживать и тут раздаётся телефонный звонок. Я поднимаю трубку, а там старший сын весь на эмоциях рассказывает мне свою историю, которая с ним произошла буквально несколько минут назад:

"Мама, ты сейчас упадешь. Я провожал своего друга домой и возле магазина мимо нас медленно проезжала милицейская машина. Так вот. Один милиционер пристально смотрел на меня, а я на него, а потом я поднял кулак и крикнул, глядя ему в глаза "Стоп-таракан!", а он поднял кулак мне в ответ. Мама, ты представляешь, они с нами, они с народом! Я такого и не ожидал, думал меня заберут, а они – за нас, они - с народом, ты представляешь?"

Вот такая история. В небольших городках милиция - с народом и это радует".

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