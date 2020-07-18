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Иван Яковина: Белорусы скинут усатого таракана - и рост экономики будет просто космическим

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  • 18.07.2020, 11:20
  • 5,671
Иван Яковина: Белорусы скинут усатого таракана - и рост экономики будет просто космическим
Фото: «Радыё Свабода»

При демократии Беларусь по уровню экономического развития быстро оставит позади многих соседей.

Об этом в «Фейсбуке» написал известный украинский журналист Иван Яковина:

— Я вот думаю: сейчас белорусы скинут усатого таракана, сделают себе нормальную демократию, вроде чешской, и по уровню развития страны очень быстро оставят позади и Россию, и Украину.

Они работящие, спокойные, нацеленные в будущее. Законы уважают, с призраками прошлого не воюют, всем нравятся и сами со всеми ладят. Внутри себя не разделены - что еще надо?

Да у них там рост будет просто космическим!

Думаю, через лет пять многие россияне и украинцы к ним туда потянутся жить и работать.


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