Улыбнись, клыкастенький! 1 Александр Сотник

18.07.2020, 11:36

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Александр Сотник

В Кремле тревожно.

Путину тревожно? – объявить тревогу в войсках! Внезапной проверке подверглись войска Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. На фоне стрельбы между Арменией и Азербайджаном все четче проявляются контуры Путина и Эрдогана. Столкновение России и Турции на территориях третьих стран – идея соблазнительная, но чреватая расползанием конфликта, как огненной кляксы, по европейскому континенту. Турецкая армия – вторая по силе в Европе после немецкой, и схлестнуться с ней для гитлереющего вождя – идея манящая, как махач в подворотне. В конце концов, не на своей же территории, а стало быть, и капитуляция, в случае поражения, исключена.

А в это время в Хабаровск под покровом ночи вводят подразделения Росгвардии. Баста, волосатики, нагулялись. Вас увещевали – «прекратите несанкционированные прогулки», даже мэр города упрашивал, путинский эмиссар Трутнев подошвы стер, таскаясь по кабинетам, - никакой реакции. Дубинкой вам по хребту, а не Фургала. Ваш губер мешал дербанить Ротенбергам приглянувшийся им завод «Амурсталь». А Ротенберги – друзья фюрера, и такая несговорчивость в нашей фашистской малине не прощается. Так что ответит по полной программе: надо будет – и распятие Иисуса на него повесят, так что расходимся, граждане, по добру – по здорову. Расходимся, а то как вспыхнет у вас коронавирус – насмерть закашляетесь! По камерам, друзья, по камерам!..

Суровые годы приходят, повсюду – враг, надо его обнаруживать и выкорчевывать. Спикер Госдумы Володин радуется «десяточке», замаячившей по статье о расчленении России. «У нас российские политики, фамилии можно назвать, которые публично заявляли о необходимости расчленения России. Вот для них теперь, они должны понимать, появляется ответственность до десяти лет» - смакуя каждое слово, заявил саратовский бандюган. Между тем, сталинские сроки – это полдела. Пацанве не хватает основного блюда для окончательного учреждения тоталитарной секты: расстрела по приговору суда. И братва настоятельно просит Путина обозначить дату в уже подписанном Указе об отмене моратория на смертную казнь. Скорее всего, Путин проставит её уже в ближайшее время. Для этого не хватает какого-нибудь мощного информационного повода: условного младенца, умерщвленного жестоким садистом. На то, что детей в России едва ли не жрут поедом, и буднично выбрасывают новорожденных в мусорные контейнеры в лютый мороз – плевать. Речь не о детях вовсе, а о возвращении права убивать по закону. Для фашизеющих маньяков расстрел слаще любой войнушки: состряпал дело на неугодного, подшил пару анонимок, выбил пару признательных показаний, проштамповал судебное решение, и – добро пожаловать к стенке. Жми на курок и наблюдай, как мозги растекаются по стенке…

Вы так хотели Сталина? – вы его получите. Двадцать лет назад вы самодовольно ухмылялись, когда вас предупреждали о неизбежном развороте России в сторону чекистских репрессий – в случае избрания вами ельцинского подкидыша. Но автор этих строк вечно «сгущал краски». И вот уже страну заливают красно-коричневым бетоном. В этой смеси будут растворены и смешаны все. Воры и терпилы, палачи и их жертвы – они сольются в единую массу и, пройдя через миксер государственной рейхс-машины, обретут единую фашистскую консистенцию. Вся страна будет превращена в бункер – по типу того, в котором сейчас вынужден находиться великий карлик. Коронавирус – как собирательный образ враждебных соблазнов и смертельных опасностей, проникающих извне – должен быть искоренен навсегда. Необходимо накрыть страну незримым непроницаемым куполом-саркофагом, чтобы ни туда, ни оттуда. Все чуждое должно быть отторгнуто навсегда. Для этого готовится еще один Закон – о лишении гражданства. Все по-взрослому, как в СССР. Только вот «того самого совка» с пресловутым «вкуснейшим пломбиром» совкопитеки не получат. Зато порция страха на душу волосатика будет умножена на десять. Живи и бойся, что однажды умрешь. А сдохнешь ты обязательно, и не тебе решать, каким образом это случится и когда.

Тревожно потрескивает растущая шерсть, с удвоенной скоростью прорезаются клыки, и пещереет все живое, шарахаясь от каждого взгляда. В Москве активиста Сергея Десницкого задержали за то, что он слишком пристально смотрел на полицейских. Силовики признали это формой «приставания к сотрудникам полиции». Дичают все! Тревога включается внезапно, дан приказ забомбить каждый мозг. Главная бомба созреет к осени, когда станет ясно, что год выдался неурожайным, и цены взлетят до небес. В связи с засухой особенно пострадали Урал и Сибирь. В Алтайском крае посевы полностью погибли в 23 районах, выгорело 90 тыс. гектаров. В отдельных территориях погибло более 50% урожая. В Новосибирской области из-за засухи погибли почти 200 тыс. гектаров посевов, в Челябинской области режим чрезвычайной ситуации из-за засухи будет введен в 15 районах. Проблемы возникли и у животноводов: хозяйства заготовили только 22% кормов от намеченного. Наш паровоз с веселым улюлюканьем подъезжает к станции «Голод», на которой исторически должны присутствовать персонажи «Холод» и «Разруха», что будет обеспечено географическим положением и бурной деятельностью путинской ОПГ. А Его Величество Страх с выпученными на всю морду глазами окончательно парализует волю и отключит мозг. Деградация не бывает избирательной, она всегда – тотальная. Как смерть, при которой прекращаются все процессы. Тоталитарная секта, оформляющаяся в России, широкой поступью движется к холодной стенке скотобойни. Бойцы хорошо оснащены и готовы приступить. Путин, подпиши этот Указ, чего тебе стесняться? Сними, наконец, маску доброго гнома, и предъяви миру свое настоящее мурло. Напугай изнеженных паразитов. Улыбнись, клыкастенький!

Александр Сотник sotnik-tv.ru