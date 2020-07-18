Специалисты назвали главный продукт для укрепления антивирусного иммунитета 1 18.07.2020, 11:51

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Без данного вещества не могут работать некоторые иммунные клетки.

Главной составляющей защиты от вируса является сильный иммунитет.

Именно поэтому специалисты заявили, что цинк является главным продутом для защиты от коронавируса, пишет cursorinfo.co.il.

Оказалось, что без данного вещества не могут работать некоторые иммунные клетки. Эксперты говорят, из-за того, что организм не может самостоятельно вырабатывать цинк, поэтому у 20-40% людей есть его нехватка. Лучше всего употреблять продукты животного происхождения.

Однако само больше цинка в мясе – говядины, телятины и баранины, а также в печени. Благодаря таким особенностям специалисты рекомендуют включить данные продукты в рацион, чтобы справится с распространяющейся эпидемией коронавируса.

Напомним, 30 января ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба. Позже власти ЕС запустили инновационную программу Горизонт-2020 для исследования коронавируса.