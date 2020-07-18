«Еще пара таких приветствий - и Саша 3% побоится нос совать в город»7
- 18.07.2020, 11:59
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Водители против таракана.
Белорусские водители всякий раз стараются засигналить, освистать и затроллить кортеж Саши 3%, как только видят его на дорогах.
«Посмотрите, как встретили автолюбители трехпроцентный кортеж на МКАД. Еще пару таких приветствий - и Саша побоится нос совать в город», - пишет телеграм-канал «Баста!».
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