Cуд над Путиным 1 Юрий Шулипа, cyprus-daily.news

18.07.2020, 12:26

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Почему Украине необходимо ратифицировать Римский Статут.

Завтра, 17 июля, международная общественность отмечает День международного уголовного правосудия, знаменуемый годовщину принятия Римского статута. Этот день – дополнительный повод для серьезных размышлений и ответов на вопросы, волнующие международную общественность:

Как можно эффективно использовать международную уголовную юстицию в качестве одного из действенных невоенных средств по освобождению всех временно оккупированных территорий Украины?

Как привлечь к международной уголовной ответственности президента России Владимира Путина и его преступное окружение за агрессию против Украины и ее народов, а вместе с ними иных военных преступников?

Как прекратить многочисленные нарушения прав человека, возникшие в результате российской агрессии и оккупации суверенных территорий Украины и восстановить нарушенные права миллионов потенциальных жертв?

Как восстановить право на истину и не дать возможность руководству страны-агрессора и оккупанта в очередной раз сфальсифицировать историю?

История показывает нам, что там, где восторжествовало международное уголовное правосудие, будь то осуждение преступного руководства Третьего рейха, либо бывшей Югославии, прекращаются внешние агрессии и вооруженные конфликты. Украина не является исключением.

Настало время подвести предварительные оценки масштабам и тяжести преступлений российской агрессии против Украины и ее граждан, и дать небольшие рекомендации о том, что необходимо сделать Украине для борьбы с этим международным злом на международном уровне.

Почему необходимо ратифицировать Римский Статут?

Необходимость ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда обуславливается в первую очередь длящейся оккупацией Россией АР Крым и ОРДЛО, продолжающимся подрывом и наличием объективной угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

4 февраля 2015 года Верховная Рада Украины приняла постановление «О признании Украиной юрисдикции Международного уголовного суда о совершении преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами Российской Федерации и руководителями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», которые привели к особо тяжким последствиям и массового убийства украинских граждан».

Прокурор международного уголовного суда начал предварительное расследование преступлений российской агрессии, начиная с Евромайдана.

Однако ввиду существенного несовершенства механизмов международного уголовного правосудия, сложившегося статус-кво и ряда международных обязательств, такие действия Украины являются явно недостаточными. Кроме того, в самом постановлении содержится некорректная дефиниция — руководители террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», которая во многом не соответствует фактическим обстоятельствам. После подписания минских договоренностей на территории ОРДЛО установлен режим оккупации российскими силами. Хотя при этом сам режим оккупации одновременно в определенной мере является и террористическим режимом.

Стало быть, в названии рассматриваемого постановления и в самом постановлении необходимо было указать «руководители временных оккупационных администраций Российской Федерации».

Следует отметить, что Украина подписала Римский Статут еще в 2000 году.

Необходимость ратификации Украиной Римского Статута Международного уголовного суда обусловливается статьями 8 и 24 (пункт 3) «Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, Европейский сообществом», из-за которого в ноябре 2013 года начался Евромайдан.

Также ратификация Римского Статута обуславливается необходимостью соблюдения таких важнейших актов международного уголовного права и международного права в области прав человека как:

Принципы международного права, признанные статутом Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в решении этого Трибунала;

Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права (Резолюция ГА ООН № 60/147);

Право на восстановление истины (Резолюция ГА ООН A/HRC/RES/12/12/2009);

Резолюция Совета Безопасности ООН 1960 (2010) (принята Советом Безопасности на его 6453-м заседании) 16 декабря 2010 года.

В целях установления истины, недопущения фальсификации исторических событий в п. 1 «Резолюции ГА ООН A/HRC/RES/12/12/2009 Право на восстановление истины» сформулирован важный принцип борьбы с безнаказанностью: «признает важное значение уважения и обеспечения права на установление истины для содействия усилиям с целью положить конец безнаказанности и для поощрения и защиты прав человека».

Между тем, специалисты УВКПЧ ООН отмечают существенное ухудшение ситуации в области прав человека на временно оккупированных территориях.

19 июня 2020 года опубликован промежуточный доклад Генерального секретаря ООН (A / HRC / 44/21) «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина». В докладе отмечаются факты массовых нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, связанные с пытками и другими видами жестокого обращения со стороны оккупационных органов.

«Запрет пыток и жестокого обращения является абсолютным и не имеет исключений. Мы напоминаем, что непривлечение к ответственности за серьезные нарушения прав человека продолжает причинять боль и страдания жертвам» – отмечено в докладе.

Жертвы российской агрессии и оккупации требуют справедливого воздаяния.

До этого, в пункте 129 Доклада УВКПЧ ООН о ситуации с правами человека в Украине отмечается: «Ситуация с правами человека в самопровозглашенных «республиках» осталась угрожающей».

Как говорится в докладе, вопреки требованиям резолюций ГА ООН 71/205, 72/190, 73/263 и 74/168, УВКПЧ ООН и другим международным наблюдателям не обеспечивается беспрепятственный и конфиденциальный доступ ко всем местам лишения свободы во временном оккупированных Крыму и в ОРДЛО.

В Докладе о ситуации с правами человека в Украине УВКПЧ ООН отмечено: «Сохраняющаяся безнаказанность способствует дальнейшему ухудшению ситуации с правами человека в стране. Отсутствие ответственности в значительной степени влияет на совершение других нарушений прав человека. Необходимо обеспечить привлечение к ответственности независимо от личности нарушителей или потерпевших».

Возможности Римского Статута для Украины

Ратификация Римского Статута создает обязанность у международного уголовного суда расследовать факты, события и обстоятельства, связанные с военной агрессией и вооруженными конфликтами, произошедшими на территории государства, которое присоединилось к Римскому Статуту после его ратификации.

Нужно отметить еще одно значимое обстоятельство. Если бы Украина ратифицировала Римский Статут в первые дни после российского военного вероломного вторжения на территорию Крыма, то в таком случае дело по сбитому российскими войсками Боингу МН-17 над Донбассом рассматривалось в международном уголовном суде как неотъемлемая часть общего дела по преступлениям российской агрессии и оккупации против Украины.

Международный уголовный суд не подменяет собой, а напротив дополняет национальные суды по уголовным делам о военных и прочих тяжких преступлениях и одновременно сквозь призму правоприменения восполняет пробелы в их деятельности, как в качестве усиления эффективности национального правосудия, так и вопросах территориальной и экстерриториальной юрисдикции. Так, например, исполнение ордера на арест президента России Владимира Путина является обязательным для РФ вне зависимости от внутригосударственного правового иммунитета неприкосновенности первого лица.

Осуществление юрисдикции суда становится элементом принудительных мер. Его юрисдикция становится обязательной даже тогда, когда государство, на территории которого были совершены преступления, или государство, гражданином которого является обвиняемый, не является участником Статута. В таких случаях Международный уголовный суд посредством расследования и судебного преследования помогает Совет Безопасности ООН осуществлять поддержание мира.

Следовательно, за неисполнение ордера на арест Путина, на Россию могут быть наложены санкции Совета Безопасности ООН.

Важно понять, что своей деятельностью Международный уголовный суд создаст дополнительные действенные механизмы для наказания российских руководителей и отдельных граждан РФ, совершивших преступления против прав и свобод граждан Украины на ее территории.

Кроме того, Украина как страна-подписант Римского Статута в рамках статьи 112 (ч. 1) сможет не только реализовывать право наблюдателя в Ассамблее государств-участников Римского Статута, но и получит право иметь в Ассамблее одного представителя, как минимум в ранге заместителя министра иностранных дел, которого могут сопровождать заместители и советники.

Полноправное участие Украины в Ассамблее государств-участников Римского Статута, позволит ей влиять на международную уголовную политику путем усиления роли и влияния инструментов международного уголовного правосудия, укрепления действия общепризнанных принципов и норм международного права.

Украина сможет эффективнее противодействовать российской агрессии и оккупации своих суверенных территорий, усилить защиту прав своих граждан находящихся в местах лишения свободы, как на оккупированных территориях, так и в России от произвола российских оккупационных властей.

Участие Украины в Ассамблее государств-участников Римского Статута, позволит восстановить ее международно-правовую субъектность и стать реальным субъектом международных отношений.

Страх Путина перед грядущим судом

Ратификация Римского Статута имеет существенный психологический аспект в первую очередь для высшего политического и военного руководства страны агрессора и оккупанта.

16 ноября 2016 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О намерении Российской Федерации не стать участником Римского Статута международного уголовного суда».

Событие произошло через два дня после опубликования 14 ноября сотрудниками Офиса прокурора Международного уголовного суда в Гааге, материалов предварительного расследования по событиям в Украине с 21 ноября 2013, в которых был сделан обоснованный вывод о том, что «ситуация на территории АР Крым и г. Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией».

12 ноября 2019 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 12.11.2019 № 368-ФЗ «Об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов». Причем, внесение законопроекта рассматриваемого закона было инициировано президентом России.

Такие правоприменительные решения президента России, как верховного главнокомандующего вооруженными силами и отвечающего за внешнюю политику, свидетельствуют о том, что Россия предпринимает и в дальнейшем намеревается предпринять все возможные для нее меры по уходу, как от коллективной (государственной), так и индивидуальной ответственности представителей высшего политического и военного руководства по международному праву за преступления, связанные с ведением агрессивной войны, подпадающие под действие норм международного уголовного права.

Кроме того, выход России из сферы действия Дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, свидетельствует о том, что у высшего политического и военного руководства РФ, имеется один из сценариев распространение театра военных действий на территорию РФ.

Стало быть, Путин ведет себя как библейские бесы, он действительно верует в то, что может быть осужден за свои внешние преступления международным уголовным судом, а потому трепещет.

Вопросы переходного правосудия и верховенства права

В Украине завершается подготовка концепции переходного правосудия для оккупированных Крыма и Донбасса.

«Неотвратимость наказания должна быть основой стратегии переходного правосудия временно оккупированных территорий, которую разрабатывает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» — заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции Игорь Яременко, что отражает суть основы стратегии.

Создания эффективной системы переходного правосудия, требует от всех ветвей власти системной и скоординированной деятельности. В первую очередь необходима Ратификация Римского Статута МУС. Помимо этого, необходимо провести большую системную работу по имплементации норм международного уголовного права в уголовное законодательство Украины.

Практика российской агрессии против Украины показывает, что в национальном уголовном праве имеются недостатки материального права, вследствие чего некоторые лица совершившие преступления, подпадающие по действие Римского Статута МУС, освобождались от наказаний и таким образом государство неспособно обеспечить принцип верховенства права.

В докладе о ситуации с правами человека в Украине УВКПЧ ООН отмечено: «Серьезное беспокойство по-прежнему вызывает отсутствие правовой защиты и возмещения нанесенного ущерба для устранения прямых и косвенных последствий конфликта, а также отсутствие ответственности за серьезные нарушения прав человека».

Имплементация норм международного уголовного права в уголовное законодательство Украины, создаст правовую трансмиссию для будущего переходного правосудия.

Необходимо принять исчерпывающий ряд мер методического и организационного характера, направленных на повышение уровня обеспечения верховенства права. Уже сейчас в рамках формирования национальной стратегии деоккупации, необходимо обеспечить кадровый резерв следователей, прокуроров, судей и адвокатов. Для этих представителей юридического сообщества необходимо ввести специальные правовые курсы по квалификации и расследованию преступлений агрессии, военных преступлений, геноцида и преступлений против прав человека.

Санкции Совета Безопасности ООН против России

Эффективность международного правосудия следует рассматривать в контексте санкций Совета Безопасности ООН как одной из мер международного пресечения и принуждения к отказу от совершения преступлений агрессии, военных преступлений и преступлений против прав человека в отношении страны-агрессора и оккупанта – источника совершаемых преступлений. По смыслу статьи 50 Устава ООН под санкциями ООН подразумеваются принудительные меры. Санкции Совета Безопасности ООН против страны-агрессора и оккупанта можно рассматривать в качестве этапа на пути к международному уголовному правосудию.

Массовые, систематические и неустранимые нарушения прав человека, даже внутри одного государства, не связанные с агрессией и оккупацией другого государства не могут являться внутренним делом государства-нарушителя. Нарушения прав человека в одной стране одновременно являются нарушением основополагающих принципов Устава ООН и несут угрозу распространения дестабилизации в другие страны, на что неоднократно обращали внимание зарубежные исследователи.

Например, в 1990 году в резолюции № 688 Совета Безопасности ООН было зафиксировано, что «репрессии против иракского гражданского населения, в том числе в районах проживания курдов, привели к массовому потоку беженцев и, как следствие, создали угрозу международному миру и безопасности». В 1994 году Совбез ООН в резолюции № 918 констатировал, что ситуация в Руанде представляет угрозу миру и безопасности в регионе в связи с развернутым в этой стране геноцидом – массовым убийством членов этнической группы тутси с намерением полностью или частично ее уничтожить и возникшим на этой почве гуманитарным кризисом.

За период с 1966 года Советом Безопасности ООН сформирована соответствующая практика введения санкционных режимов против стран-агрессоров и нарушителей прав человека.

На основании главы VII Устава ООН Совет Безопасности может принимать принудительные меры для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. В соответствии со статьей 41 санкционные меры включают широкий ряд вариантов принуждения, не связанных с использованием вооруженных сил.

Совет Безопасности ввел 30 режимов санкций в отношении следующих стран: Южная Родезия, Южная Африка, бывшая Югославия (2), Гаити, Ирак (2), Ангола, Руанда, Сьерра-Леоне, Сомали и Эритрея, Эритрея и Эфиопия, Либерия (3), Демократическая Республика Конго, Кот‑д’Ивуар, Судан, Ливан, Корейская Народно-Демократическая Республика, Иран, Ливия (2), Гвинея-Бисау, Центральноафриканская Республика, Йемен, и Южный Судан и Мали, а также в отношении организации ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каида» и движения «Талибан».

Агрессия России против Украины длится уже дольше Второй мировой войны и привела к более, чем 13 тысячам убитых и более 27 тысячам раненных в самом сердце Европы, отмечает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Стоит отметить, что это всего лишь предварительные данные без учета количества погибших и раненых со стороны страны-агрессора и оккупанта российской федерации, которые в основном по причине засекреченности установить не представляется возможным. Жертвами российской агрессии и последующей оккупации являются и жители временно оккупированных Россией суверенных территорий Украины — АР Крым и г. Севастополь.

По предварительным оценкам в ходе установления режима оккупации на территории крымского полуострова около 50 человек стали жертвами насильственных исчезновений. Более 100 представителей крымскотатарского народа подвергаются репрессиям по политическим мотивам.

Следует добавить, что установление Россией карательного оккупационного режима на всех временно оккупированных ею территориях Украины, чрезмерное применение его запретительных и карательных норм, является одной из форм геноцида оккупированного населения. О факторе геноцида местного и коренного населения также свидетельствует массовый отъезд лиц, невольно оказавшихся под гнетом российского оккупационного режима, которым представители российского оккупационного режима создали условия несовместимые с физическим выживанием.

В этой связи необходимо рассмотреть в сравнительном аспекте отдельные случаи введения санкционных режимов Советом Безопасности ООН против стран-агрессоров и нарушителей прав человека.

Санкционная практика ООН (сравнительный аспект)

В результате временной оккупации Кувейта иракскими оккупационными войсками, потери Ирака составили 295 человек погибшими и 361 раненым. Потери Кувейта: как сообщают кувейтские источники, 4200 военнослужащих вооружённых сил были убиты и 12 000 захвачены в плен. Потери других стран: было убито несколько солдат из других государств, несколько сотен было взято в плен (только на военно-морской базе у мыса Эль-Кулайа были взяты в плен 213 иностранных военнослужащих), также были задержаны около 800 граждан европейских стран и США.

Потери в 1-й Ивуарийской войне в период с 2002 по 2007 год составили более: 200 солдат, 100 милиционеров, 1200 гражданских и 300 повстанцев. Среди иностранных войск погибло 15 французских солдат и 1 миротворец ООН.

После военного переворота в Гвинее-Бисау 12 апреля 2012 года, Совет Безопасности ООН наложил санкции на Гвинею-Бисау о запрете на въезд и транзитный проезд через эту страну для отдельных категорий физических лиц.

Сравнительный анализ показывает, что погибших и лиц, чьи фундаментальные права, предусмотренные международным гуманитарным правом и международным правом в области прав человека, были грубо нарушены в приведенных выше странах в количественном соотношении меньше, чем в Украине.

Совет Безопасности ООН вводил различные санкционные режимы против стран-агрессоров и нарушителей прав человека в случаях, когда количество нарушений фундаментальных прав человека, в том числе права на жизнь, было меньше количества однотипных нарушений, в результате российской военной агрессии и последующей оккупации суверенных территорий Украины.

Таким образом, у Украины открыто «окно возможностей» по созданию международной практики наложения на Россию санкций Совета Безопасности ООН по указанным выше основаниям.

Масштаб действий санкций Совета Безопасности ООН

В отличие от санкций США, Европейского Союза и еще некоторых стран против России, санкции Совбеза ООН отличаются масштабом действий. К санкциям должны присоединиться все страны мира: как 193 страны-члена ООН, так и страны, не входящие в ООН.

Санкционные меры включают множество вариантов принуждения, не связанных с использованием вооруженных сил. Совет Безопасности ООН может потребовать:

Остановить военные действия на суше, воде или в воздухе;

Незамедлительно отвести войска воюющих сторон к их международно- признанным границам;

Выполнить те временные меры, которые он найдет необходимыми или желательными (прекратить огонь или провести переговоры). Все государства–члены ООН в силу статьи 25 Устава ООН обязаны подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их.

Таким образом, санкции Совбеза ООН отличаются от прочих санкций масштабами и влиянием. Это единственные меры, применение которых вынудит Путина покинуть все без исключения, временно оккупированные территории Украины.

Санкции и «право вето»

Очевидно, что, как и в случае со сбитым Боингом МН-17, Россия неправомерно пользуясь правам постоянного члена СБ ООН, «наложит вето» на резолюцию о наложении на нее санкций Совета Безопасности.

Однако такая скрупулезная деятельность правоохранительных и дипломатических структур Украины вновь привлечет внимание мировой общественности к тому, что страна-агрессор и оккупант неправомерно пользуется в полном объеме всеми правами ООН, в том числе постоянного члена Совбеза и ее представители умышленно блокируют принятие объективно важных решений в попытках избегания международно-правовой ответственности за преступные деяния российского руководства.

В таком случае, Украина должна поставить перед международным сообществом вопрос об исключении России из ООН по формальным основаниям.

Хотя Российская Федерация так и не завершила официальные процедуры для полноправного вступления в ООН, не ратифицировала и не подписывала ее Устав и де-юре не может считаться участницей Устава ООН, членом ООН и постоянным членом Совета Безопасности ООН, де-факто она успешно пользуется всеми правами и возможностями этих трех статусов. При этом ее права в ООН основываются исключительно на определенной устоявшейся практике, которую иногда считают «международно-принятым обычаем».

«Право вето» фактического постоянного члена Совета Безопасности ООН, одновременно являющегося агрессором и оккупантом, не может использоваться для прикрытия им совершения своих различных многочисленных международных преступлений против стран жертв его агрессии и оккупации и их граждан, подвергания угрозе международного мира и международной безопасности и как следствие разрушения хрупкой мозаики международного права. Использование «права вето» Совбеза ООН агрессором и оккупантом в преступных интересах, является грубейшим нарушением основополагающих целей и принципов международного права, обнуляет эффективность международного права, порождает безнаказанность за преступные деяния и создает мотивы для совершения новых, более тяжких международных преступлений.

В свете попытки Путина провести встречу с лидерами стран-постоянных членов Совбеза ООН о переделе сфер мирового влияния, воображаемую Путиным в качестве некой Ялты-2, такая международная правозащитная и правовосстановительная деятельность Украины нанесет существенный информационный и моральный удар по путинизму, вскроет преступные намерения Путина в попытке избежать международной уголовной ответственности за совершенные им преступления.

В конечном итоге такие скоординированные совместные международные действия со странами-партнерами, безусловно, могут положительно повлиять на исключение России из ООН, или даже на переформатирование этой международной организации.

Рекомендации по санкционной и уголовно-правовой политике

Для применения рассмотренных мер, президенту Украины необходимо дать поручение министру иностранных дел о подготовке проекта Резолюции ООН, под названием «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отдельных районах Донецкой и Луганской областях, Украина».

Аналогичные резолюции под названием «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина», уже приняты ООН, однако в усеченном плане, без учета ОРДЛО.

В проекте резолюции, наравне с АР Крым и г. Севастополь, ОРДЛО должны указываться как временно оккупированные Россией территории и выдвигаться требования к стране-агрессору и оккупанту о немедленном прекращении нарушений прав человека на всех оккупированных территориях, о выводе с территории Украины оккупационных вооруженных сил, всех военных регулярных и иррегулярных формирований, о расформировании временных оккупационных администраций.

Кроме того, ООН совместно с Красным Крестом и иными неправительственными правозащитными международными организациями, необходимо добиваться от оккупационных властей беспрепятственного посещения мест лишения свободы, усилить деятельность по фиксации нарушений прав человека на временно оккупированных территориях под угрозой наложения международных санкций.

Усилить такую деятельность должны и правоохранительные органы Украины.

Более того, на базе СБУ, либо ГБР, необходимо создать отдельное следственное управление со штатной численностью не менее 1000 следователей по расследованию преступлений российской агрессии и оккупации.

Затем Генеральной прокуратуре, СБУ, МВД, министерству юстиции и МИДу необходимо обобщить все задокументированные факты массового нарушения прав граждан Украины не только в АР Крым и г. Севастополь, но в ОРДЛО.

Отсутствие системной юридической работы, как на внутригосударственном, так и на международном уровнях провоцирует новые нападения Путина и нарушения прав человека на временно оккупированных территориях.

У Украины сейчас имеются возможности повлиять на создание новых норм международного уголовного права, которые вполне могут появиться в ходе вынесения обвинительного приговора президенту России Владимиру Путину и его преступному окружению.

Ответственность России по международному праву перед Украиной за преступления агрессии и оккупации

За оккупацию суверенных украинских территорий и ведение против Украины агрессивной войны несет персональную ответственность не только военно-политическое руководство России и принимавшие в этом участие отдельные ее граждане, но и сама страна-агрессор и оккупант.

Так, например, пункт 31 Резолюции ГА ООН № 56/83 «Ответственность государств за международно-противоправные деяния», гласит: «Ответственное государство обязано предоставить полное возмещение вреда, причиненного международно-противоправным деянием. Вред включает любой ущерб, материальный или моральный, нанесенный международно-противоправным деянием государства».

За продолжающуюся оккупацию суверенных украинских территорий и военную агрессию против Украины, и причиненный ущерб преступлениями агрессии, Россия несет дополнительную международно-правовую ответственность, как страна-участник Конвенции о защите прав человека и основных свобод по праву Совета Европы.

Федеральным законом от 30 марта 1998 г. N 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», Россия ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека.

В Решении по делу Лоизиду против Турции (предварительные возражения, с. 23 — 24, п. 62) Европейский Суд по правам человека отметил: «… согласно существующей судебной практике «юрисдикция» в соответствии со статьей 1 Конвенции не ограничивается национальными территориями государств — участников Конвенции. Ответственность государства — участника распространяется в равной степени и на те случаи, когда любое действие или бездействие его властей приводит к определенным последствиями за пределами его территории».

Юрий Шулипа, cyprus-daily.news