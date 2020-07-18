«Пусть только попробует нарисовать себе мифические цифры – сметем!» 8 18.07.2020, 12:32

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Размышления после поездки с минским таксистом.

Жительница Минска поделилась своей историей в телеграм-канале «Европейская Беларусь»:

— Сначала сломалась машина, а потом заболел кот. Вынуждена тратиться на такси, чтобы доставлять питомца в лечебницу. Но нет худа без добра. Все таксисты – сплошь разговорчивые ребята, которые четко и открыто высказывают свою позицию.

Везу сегодня утром кота в лечебницу на такси и вот проезжаем постройку с известной надписью «3%». Вижу, как таксист улыбается. Спрашиваю: «Согласны?» В ответ парень заявляет: «Сколько вожу людей, сколько не говорим, а я еще не видел человека, который за таракана. Все против!».

Вот и я, сколько не говорю с друзьями, родственниками, знакомыми – ни одного человека нет! И пусть трехпроцентный только попробует нарисовать себе мифические цифры – сметем! Это уже чувствуется в атмосфере и по настроению людей.