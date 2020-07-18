«Прокопьев» - загуглите имя, чтобы смести таракана на пол»1
- 18.07.2020, 13:45
Белоруска советует каждому показать видеообращение бизнесмена своим знакомым и родителям.
Известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев вечером 16 июля обратился к «Саше 3%».
Отметим, по состоянию на 13:30 18 июля, видеообращение бизнесмена набрало на Youtube более 768 тысяч просмотрoв, 77 тысяч лайков и всего 793 дизлайкa, а также более 16 900 комментариев.
Читательница телеграм-канала «Баста!» советует каждому показать его своим родителям:
Пожилым и наивным родителям
Совсем ни к чему агитатор.
Коротенький фильм убедительный,
И автор его - ресторатор
За восемь всего лишь минут
Расскажут им самое важное:
Кто, как может нас обмануть,
Состряпать победу бумажную.
«Прокопьев» - загуглите имя
И просто присядьте за стол.
Пусть сделают правильный выбор,
Сметут таракана на пол.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.