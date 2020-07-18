«Прокопьев» - загуглите имя, чтобы смести таракана на пол» 1 18.07.2020, 13:45

Вадим Прокопьев

Фото: tut.by

Белоруска советует каждому показать видеообращение бизнесмена своим знакомым и родителям.

Известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев вечером 16 июля обратился к «Саше 3%».

Отметим, по состоянию на 13:30 18 июля, видеообращение бизнесмена набрало на Youtube более 768 тысяч просмотрoв, 77 тысяч лайков и всего 793 дизлайкa, а также более 16 900 комментариев.

Читательница телеграм-канала «Баста!» советует каждому показать его своим родителям:

Пожилым и наивным родителям

Совсем ни к чему агитатор.

Коротенький фильм убедительный,

И автор его - ресторатор

За восемь всего лишь минут

Расскажут им самое важное:

Кто, как может нас обмануть,

Состряпать победу бумажную.

«Прокопьев» - загуглите имя

И просто присядьте за стол.

Пусть сделают правильный выбор,

Сметут таракана на пол.

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