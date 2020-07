Чеченский правозащитник вызвал на бой бойца MMA за дружбу с Кадыровым 18.07.2020, 13:52

Мансур Садулаев

Фото: RFE/RL

Руководитель чеченской правозащитной ассоциации намерен выступить под флагом независимой Ичкерии.

Руководитель расположенной в Швеции чеченской правозащитной ассоциации "Вайфонд" Мансур Садулаев вызвал на бой живущего в Австрии бойца смешанных единоборств Майрбека Тайсумова, обвинив его в дружбе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На видеообращение обратила внимания редакция "Кавказ.Реалии".

На видео Садулаев заявил, что многие чеченцы в Европе называют себя беженцами от режима Рамзана Кадырова, но принимают с почестями спортсменов из Чечни, которые, как Тайсумов, пользуются расположением руководства республики.

"Я обращаюсь к Майрбеку Тайсумову. Я тоже спортсмен, хоть и не профессиональный. Я тоже нахожусь в Вене, в Австрии, и я вызываю тебя на ринг сразиться со мной. Я буду под чеченским флагом, а ты под российским, кадыровским", — говорится в обращении.

Как сообщил "Кавказ.Реалии" Садулаев, спортсмен пока на вызов не ответил.

31-летний Тайсумов начал выступать в смешанных единоборствах в 2007 году. Он провел 33 боя, победив в 27 из них. Последние девять боев он провел в самом престижном промоушене — UFC. В марте он был уволен оттуда. Другой боец рассказал ТАСС, что лига решила уволить всех бойцов, пойманных на допинге.

В 2017 году боец UFC Майрбек Тайсумов лишился контракта с венским проектом "Not in God’s name" ("Не от имени Бога"), который совместно с известными спортсменами ведет борьбу против радикализации молодежи. Причиной прекращения сотрудничества стали совместные фотографии борца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которые журналисты обнаружили в инстаграме Тайсумова.