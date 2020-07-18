Майя Санду идет в президенты Молдовы 18.07.2020, 14:59

1,877

Майя Санду

Политика выдвинула кандидатом оппозиционная партия «Действие и солидарность».

Делегаты молдавской оппозиционной партии «Действие и солидарность» выдвинули кандидатом в президенты Молдовы Майю Санду. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат от PAS Серджиу Литвиненко после заседания совета партии.

Майя Санду занимала посты министра Молдавии в период с 2012 по 2015 годы, а также была премьер-министром республики с июня по ноябрь 2019 года. В 2016 году Санду уже участвовала в президентских выборах, но во втором туре уступила нынешнему президенту Игорю Додону, набрав 47,89% голосов.

Выборы президента Молдовы состоятся 1 ноября 2020 года. На данный момент об участии в президентской гонке заявили только Санду и кандидат от партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Нэстасе.