В воскресенье в Беларуси будет до +28 тепла 18.07.2020, 15:30

Погода ожидается преимущественно без осадков.

В воскресенье, 19 июля, в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем по северо-востоку страны местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Ночью прогнозируется 9-15 тепла. Днем будет 22-28 выше нуля.