Антирейтинг Зеленского впервые превысил его рейтинг 10 18.07.2020, 15:44

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Сможет ли он вернуть популярность?

Президент Украины Владимир Зеленский остается самым популярным политиком страны. Однако опросы, проведенные в июне 2020 года, через год после его прихода к власти, свидетельствуют о том, что впервые за это время его поддерживают меньше половины украинцев.

Журналист Константин Скоркин в статье для Московского центра Карнеги объясняет: причина падения популярности Зеленского заключается в том, что он так и не смог придумать, как по-настоящему перезагрузить украинское государство. И вряд ли дальше будет лучше.

Июньские опросы ведущих украинских социологов показали, что Зеленский утратил свое главное преимущество — народную любовь. Впервые его антирейтинг превысил уровень поддержки. Это оставляет Зеленского один на один с клановой украинской политикой — старые элиты давно дожидались завершения карнавала непослушания, спутавшего им карты в 2019 году.

Бросив вызов истеблишменту, Зеленский не сумел закрепить свою электоральную победу на практике, растерял значительную часть команды и оказался на распутье: идти дальше по пути утраты реальной власти или попытаться вновь перезагрузить систему.

Зеленский уходит в минус

Небывалый уровень поддержки, который Зеленский получил на выборах весной 2019 года, был главным активом нового президента, за спиной которого не стояли олигархические кланы (не считая сложных отношений с Игорем Коломойским). Народная поддержка давала Зеленскому карт-бланш на проведение реформ, переговоры с Россией по Донбассу, чистку элит.

В сентябре 2019 года Зеленский вновь подтвердил свой мандат — его партия «Слуга народа» получила однопартийное большинство в Верховной раде. Учитывая, что партия создавалась на ходу, во многом из случайных людей, ее беспрецедентный для украинской политики успех объяснялся прежде всего популярностью нового президента.

Уже после первых месяцев правления рейтинг Зеленского предсказуемо начал снижаться. Пытаясь найти виноватых, президент принес в жертву народному недовольству правительство молодых реформаторов Алексея Гончарука, не проработавшее и полгода. Однако ошибки президентской команды и неблагоприятная конъюнктура продолжали подтачивать популярность Зеленского.

Наконец, в июне 2020-го, спустя год у власти, опросы трех ведущих социологических агентств Украины — Киевского международного института социологии, Центра Разумкова и группы «Рейтинг» — показали, что уровень доверия Зеленскому ушел в минус. По данным опроса КМИС, соотношение составляет 38% поддерживающих против 45% не поддерживающих; Центра Разумкова — 41% против 51%; «Рейтинга» — 36% против 52%.

Долгое время Зеленский оставался единственным украинским политиком первого эшелона, чья поддержка превышала антирейтинг. Теперь украинское общество вернулось к ситуации начала президентской кампании 2019 года, когда большинство украинцев отказывало в доверии всем ведущим политикам.

О том, что после завышенных ожиданий скоро последует разочарование, говорили многие наблюдатели — слишком разнородны были сторонники Зеленского. 41% украинцев именно разочарование называют своей главной эмоцией в отношении происходящего в стране (еще 30% продолжают питать надежду).

Падение рейтинга пока не несет прямой угрозы Зеленскому — он продолжает занимать первую строчку в опросах с большим отрывом от остальных. Запас прочности у его власти есть — правительство возглавляет лояльный технократ без политических амбиций Денис Шмыгаль, силовую поддержку гарантирует (пока) бессменный глава МВД Арсен Аваков, парламент контролируется партией «Слуга народа», которая, несмотря на внутренние дрязги, сохранила прочное пропрезидентское ядро.

В случае гипотетических новых выборов выход во второй тур с лидером национал-патриотов Петром Порошенко или вождем пророссийской оппозиции Юрием Бойко неизбежно приведет к победе Зеленского, так как его оппоненты представляют противоположные политические и региональные полюсы, а Зеленский будет выглядеть меньшим злом.

Однако безальтернативность Зеленского теперь уже не столько его заслуга, сколько следствие банкротства старых элит и их лидеров. А такая патовая ситуация не может продолжаться вечно. Разочарование в Зеленском позволяет появиться новым популистам, которые смогут бросить ему вызов. В основных лагерях оппозиции — прозападном и пророссийском — тоже может произойти ротация вождей, когда вперед выдвинутся новые яркие лидеры с потенциалом больше, чем у нынешних.

Избирательные кампании 2019 года показали, что в украинской политике новые политические силы могут вырасти из ниоткуда за несколько месяцев. И Зеленский тут не единственный пример. Изначально политтехнологические проекты вдруг резко набирали популярность, когда избиратели сами наполняли их какими-то новыми смыслами. Тут можно вспомнить выдвижение Игоря Смешко и его партии «Сила и честь» (как новой инкарнации «честных патриотов»), а также партию блогера Анатолия Шария (как альтернативы наследникам Партии регионов).

Еще один источник политических альтернатив — оформляющиеся региональные политпроекты, которые могут выдвинуть из своих рядов новых лидеров. Или дать второй шанс таким политикам, как мэр Киева Виталий Кличко или экс-премьер Владимир Гройсман.

Почему рейтинг падает

Причин у падения много — разочарование от завышенных ожиданий далеко не единственная, есть и объективные факторы. Например, на правление Зеленского выпал небывалый глобальный кризис, связанный с пандемией коронавируса. Эпидемия помогла прикрыть какие-то ошибки администрации Зеленского, а спад в экономике начался еще до карантина, но в целом команде нового президента крупно не повезло.

Закрытие границ с Европой пресекло потоки гастарбайтеров — важных доноров украинской экономики, карантин ударил по малому и среднему бизнесу, основной электоральной базе Зеленского, надежды на приток иностранных инвесторов рухнули. Команда Зеленского не может обеспечить обещанный экономический рост, скорее речь идет о попытках спасти украинскую экономику от дефолта. Падение ВВП к маю 2020 года уже составило 5,9%.

Переоценивать потенциал такого организованного протеста не стоит — Порошенко слишком дискредитирован, чтобы возглавить новый Майдан. Особенно после публикации народным депутатом Андреем Деркачем записи его предполагаемого дружеского разговора с Путиным в 2015 году. Однако на фоне спада экономики акции его сторонников могут стать катализатором для выступлений других недовольных.

Местные выборы, запланированные на октябрь 2020 года, будут смотром сил оппозиции — региональные опросы показывают, что у «Слуги народа» перспективы совсем не радужные. Президентская партия так и не смогла создать прочных структур на местах, в ее рядах царит хаос и внутренняя конкуренция.

Это особенно ярко видно в проблемных для Зеленского регионах — например, в Мариуполе, крупнейшем промышленном центре подконтрольного Украине Донбасса, «Слуга народа» может получить только около 10% голосов в городском совете, на прочие места претендуют различные пророссийские силы («Оппозиционная платформа», «Оппозиционный блок», Партия Шария). В другом конце страны, на выборах во Львовский областной совет, рейтинг «Слуги народа» составляет 13%, в то время как у партии Порошенко «ЕС» — 29%.

В поисках новой точки опоры в офисе президента рассматривают возможность досрочно распустить парламент. Это позволило бы создать иллюзию нового этапа в деятельности Зеленского, более тщательно подойти к формированию списка «Слуги народа», очистить его от лоббистов олигархов и случайных людей (без прозападных «соросят» и пророссийских «октябрят», как отметил один из руководителей фракции). У самого президента есть большие претензии к собственной фракции, недавно провалившей поддержку программы правительства.

Однако для роспуска парламента нет серьезных юридических оснований, а в случае перевыборов «Слуга народа» рискует утратить нынешнее однопартийное большинство. Тогда перед Зеленским встанет неприятная дилемма: создавать коалицию либо с Петром Порошенко или Юлией Тимошенко, либо с «Оппозиционной платформой» Юрия Бойко — Виктора Медведчука.

Выбор в ту или иную сторону будет означать крах идеи «украинского центризма», стоящего над группировками старых элит, отказ от лавирования между прозападным и пророссийским вектором. А уход «Слуги народа» в оппозицию приведет к тому, что нелояльный парламент будет блокировать все президентские инициативы.

Зеленский начинает все больше походить на Виктора Ющенко, мессианские ожидания в отношении которого сменились глубоким разочарованием, а попытки реформ закончились сдачей власти олигархии. Конечно, положение Зеленского лучше, чем у Виктора Андреевича: Ющенко был президентом половины страны, оставаясь для другой чуть ли не узурпатором, в то время как Зеленский победил по всей стране, пусть и с большим уклоном в сторону юго-востока. Но и этот ресурс не бесконечен.

Еще одно важное отличие от Ющенко состоит в том, что Зеленский не профессиональный политик, а потому не привык к взлетам и падениям популярности.

Для него как выходца из шоу-бизнеса дальнейшее падение рейтинга может стать серьезным демотивирующим фактором. Банализация Зеленского, превращение из «народного президента» в еще одного постсоветского украинского политика с невыполненными обещаниями, госдачей в Конче-Заспе и жуликоватым окружением будет действовать гнетуще, прежде всего, на него самого.

Что бы он ни предпринимал далее — досиживал каденцию, эксплуатируя достижения своего романтического периода, шел на перевыборы в надежде переутвердить мандат или вообще досрочно оставил президентский пост, — радикальный популизм в отрыве от народной любви обессмысливается.

В 2019-м Зеленский пошел ва-банк, ввязавшись в борьбу за президентский пост с благими намерениями, но без четкого плана действий. Теперь наступает время расплаты за неудачную импровизацию.