Ученые: Африка медленно распадается из-за появления нового океана 1 18.07.2020, 16:38

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В Эфиопской пустыне уже образовалась трещина длиной 56 километров.

Одна из самых жарких точек на Земле, засушливый восточно-африканский регион Афар, находится в месте, в котором глубоко под землей распадается континент. Регион находится над тремя тектоническими плитами, которые очень медленно отдаляются друг от друга. Из-за этого через несколько миллионов лет Африка может распасться на две части, а между ними появится новый океан, пишет NBC News.

Пока свидетельством этого процесса является трещина длиной 56 километров в Эфиопской пустыне. Тектоническую судьбу Африканского континента ученые изучали на протяжении нескольких десятилетий. Но новые спутниковые данные помогают лучше понять эти трансформации и представляют новые инструменты для изучения рождения нового океана.

«Это единственное место на Земле, в котором вы можете изучать то, как континентальный рифт превращается в океанический», - заявил один из исследователей Кристофер Мур. Появление нового океана займет от пяти до 10 миллионов лет. Но регион Афар располагается на границе Нубийской, Сомалийской и Арабской тектонических плит, что делает его уникальной лабораторией для изучения тектонических процессов.

Кора Земли состоит из десятков тектонических плит – образований неправильной формы, которые постоянно сталкиваются, накладываются и расходятся. Последние 30 миллионов лет Арабская плита двигалась в сторону от Африки, из-за чего возникли Красное море и Аденский залив между двумя массивами суши. Но Сомалийская плита тоже отдаляется от Нубийской, создавая линию разлома вдоль Великой рифтовой долины, которая пролегает через Эфиопию и Кению.

Но есть множество вопросов, на которое ученые еще не знают ответов. Например, что заставляет континент распадаться на части. Считается, что движущей силой может быть массивный шлейф раскаленных горных пород из мантии Земли под Восточной Африкой.

Ученые наблюдают за движением пород с помощью спутниковых наблюдений. Помочь в понимании процессоров могли бы и полевые исследования, но провести их в регионе Афар затруднительно. Долина Афар является одним из самых жарких мест на Земле: дневная температура здесь может подниматься до 54 градусов Цельсия, а ночью падать до 18 градусов Цельсия.

Пристальное внимание ученых к региону приковано с 2005 года, когда в Эфиопии появилась 56-километровая трещина. Дальнейшие исследования показывают, что к подобным событиям могут привести давление восходящей магмы. Ученые сравнивают этот процесс с переполненным воздушным шариком: давление на внешнюю поверхность настолько велико, что снять его может только разрыв.

Со временем подобные события кардинальным образом изменят облик Африки. Каждая тектоническая плита в регионе Афар движется со своей скоростью, но в конечном итоге их отдаление друг от друга приведет к формированию того, что ученые называют серединно-океанической системой и появления нового океана.

«Аденский залив и Красное море затопят Афар и Восточно-Африканскую рифтовую долину, создав новый океан, а часть Восточной Африки станет отдельным маленьким континентом», - заявил геофизик из Университета Калифорнии Кен Макдональд.