В столице Эстонии прошла акция солидарности с белорусским народом
- 18.07.2020, 16:41
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В 1991 году белорусы с бело-красно-белыми флагами на этой же площади поддерживали свободу народа Эстонии.
В Таллинне (Эстония) сегодня прошла акция солидарности с белорусским народом, передает телеграм-канал МКБ.
Белорусская диаспора и неравнодушные жители Эстонии призвали к солидарности в борьбе за честные выборы и освобождение политзаключенных.
«В 1991 году белорусы с бело-красно-белыми флагами уже выходили на эту площадь, поддерживая свободу народа Эстонии. Сегодня мы выходим в поддержку Беларуси и призываем жителей Эстонии к солидарности нами.
Мы рады каждому неравнодушному гражданину, для которого свобода выбора - основа достойной жизни», - отмечают участники акции.