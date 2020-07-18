В Польше отменили исковую давность для коммунистических преступлений 8 18.07.2020, 16:57

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Фото: charter97.org

Соответствующий закон подписал сегодня президент Польши Анджей Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, отменяющий срок давности за преступления времен коммунизма в Польше (1944–1990 годы). Прокуроры Института национальной памяти Польши смогут привлекать к ответственности людей, ответственных за преступления коммунистического режима в Польше, передает «Радио Польша».

Действующие на данный момент нормативные акты предусматривают, что срок давности для преступлений коммунистического режима начинает действовать с 1 августа 1990 года и что наказание прекращается спустя 40 лет в случае убийства, военного преступления или преступления против человечности и спустя 30 лет — в случае иного преступления. Таким образом, с 1 августа этого года за иные преступления не следовало бы наказание.

Как написано в пояснительной записке к закону, «обязанностью демократического государства является осуждение преступления, совершенного при тоталитарном (авторитарном) режиме и не наказанного прежде по политическим мотивам».