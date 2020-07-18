Пираты захватили 13 моряков с танкера с российско-украинским экипажем 5 18.07.2020, 17:15

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Происшествие случилось в Гвинейском заливе.

Пираты взяли в заложники 13 из 19 членов экипажа с борта танкера "Кюрасао трейдер" в Гвинейском заливе. Об этом сообщила в субботу компания Alison Management, в управлении которой находится судно, передаёт сайт Dryad Global. Большая часть экипажа судна — граждане России и Украины, передает svoboda.org.

Среди захваченных моряков — четыре гражданина Украины, сообщили "Интерфаксу" в Министерстве иностранных дел страны. Российские посольства в Бенине и Нигерии уточняют число захваченных россиян, передает ТАСС.

По данным Dryad Global, судно было захвачено накануне. На борт танкера, идущего под флагом Либерии, поднялись восемь вооруженных пиратов в 210 морских милях от побережья Бенина и в 230 к югу от нигерийского Лагоса. Издание отмечает, что никогда ранее захваты заложников в Гвинейском заливе не совершались на столь удаленном расстоянии от берега, что может свидетельствовать об участии в захвате крупного судна.