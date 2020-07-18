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Хабаровск в учебниках истории

  • Леонид Гозман
  • 18.07.2020, 17:59
  • 1,633
Хабаровск в учебниках истории

Взгляд из будущего.

Как бы власти ни пытались остановить время, будущее настанет. А сегодняшний день станет историей. Что напишут о Хабаровске?

Напишут, что это было демонстрацией полного непонимания властью собственной страны. Демонстративный арест Фургала по явно политическим основаниям привел к реакциям прямо противоположным тем, к которым стремилась власть. Никакого роста рейтинга президента как борца с преступностью во власти не произошло, а массовые протесты, за которыми с симпатией наблюдает вся страна, наоборот, случились. А ведь кто-то за немалую зарплату уговаривал Кремль, что все будет хорошо.

А серьезные аналитики обратят внимание, что, как и в большинстве предыдущих протестах, не видно там ни партий, ни грандов оппозиции. Нет, не потому, что они струсили – они там просто не нужны. Политика в стране возрождается, но это новая политика и новые люди, а предыдущее страница просто перевернута.

Как бы ни развивались события дальше, Хабаровск в истории останется одной из точек бифуркации. Если власти и дальше будут вести себя пассивно – а это, наверное, лучший для них вариант — протесты постепенно пойдут на убыль. Но пример безнаказанных массовых манифестаций будет заразительным для других регионов, особенно соседних, где еще сохранился дальневосточный и сибирский менталитет. И так, вместе с солнцем, это начнет продвигаться на Запад, к Москве, где степень готовности и без того очень высока.

Более вероятно, что Кремль пойдет по привычному пути использования силы. Об этом свидетельствует стягивание Росгвардии, арест очередного террориста с флагом (террорист без флага и без записи террористических намерений в собственном телефоне – это как Штирлиц без буденовки), разговоры о возвращении эпидемиологических ограничения (что тоже понятно – это на параде и голосовании не заражаются, а на митинге только так).

Народ в Хабаровске настроен решительно – по крайней мере, есть уже случаи, когда задержанных отбивали. И тогда главный вопрос: будут ли ОНИ стрелять? Если да, то это будет новое Кровавое Воскресенье, после которого отец Георгий Гапон сказал: «У нас нет больше царя». А если Росгвардия, получив, не дай Бог, такой приказ, откажется его выполнять? Да, конечно, туда набирают специфических людей, да и не из Хабаровска они, но их-то семьи тоже живут в бедности и бесправии. Может быть, власть как раз и хочет проверить это подальше от Москвы? Как оружие в Сирии?

В общем, место в учебниках истории Хабаровску гарантировано. Дай только Бог, чтобы никого там не убили.

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»


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