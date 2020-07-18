Украинские пограничники задержали крупнейшую контрабанду сигарет из Беларуси 5 18.07.2020, 18:08

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Это крупнейшая партия конфиската за последние годы.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, все случилось в ночь с 17 на 18 июля в пункте пропуска «Новые Яриловичи». Украинские пограничники проверили два грузовых авто и обнаружили крупнейшую контрабандную партию сигарет за последние годы, передает zn.ua.

Сегодня ночью в пункте пропуска оформляли два автомобиля DAF и MAN с грузом макулатуры. Во время оформления пограничники Черниговского отряда совместно с таможенниками обнаружили контрабанду сигарет.

— В двойных потолках полуприцепов и двойной стене каждого транспортного средства обнаружены тайники. В одном из них было около 54 тысяч пачек, в втором — более 76 тысяч пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок. Общее число контрабандных сигарет составляло 130,3 тысячи пачек, их стоимость подсчитывается, — говорится на сайте Государственной пограничной службы.

К административной ответственности уже привлечены белорусские водители. У них изъяли полуприцепы.