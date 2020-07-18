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Несколько сотен могилевчан пришли на пикет Светланы Тихановской

  • 18.07.2020, 19:24
Несколько сотен могилевчан пришли на пикет Светланы Тихановской
Фото: «Белсат»

В городе состоялся первый агитационный пикет кандидата в президенты.

18 июля в Могилеве инициативная группа Светланы Тихановской проводит первый предвыборный пикет в ее поддержку. Пикет проходит в присутствии доверенных лиц на одном из двух выделенных горисполкомом мест, что делает его полностью законным. Пикет проходит у Ледового дворца, передает «Белсат».

Из-за многочисленных призывов в социальных сетях подтянулось много людей. За первый час – несколько сотен. Люди пришли, чтобы выразить поддержку штабу Светланы Тихановской.

Доверенные лица Тихановской предложили всем желающим записаться в наблюдатели. А также представили свободный микрофон, чтобы все могли высказаться о наболевшем.

Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»

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