США одобрили продажу Украине 16 катеров Mark VI 4 18.07.2020, 19:35

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Украинские военные получат возможность установить на катерах ракетные комплексы.

Власти США одобрили продажу Украиней до 16 патрульных катеров Марк VI, а также необходимого сопутствующего оборудования к ним на общую сумму в $600 млн. Об этом сообщает МИД Украины в Facebook в субботу, 18 июля.

Отмечается, что шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках военной помощи США по соответствующим американским программам. Остальные катера могут быть закуплены правительством Украины у США в рамках программы Международные военные продажи (FMS).

"Этот важный шаг по усилению обороноспособности Украины на море свидетельствует о растущем доверии между Украиной и США", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что катера помогут ВМС Украины противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях.

Патрульные катера класса Mark VI – это скоростные суда, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры. Катер может развивать скорость до более 35 морских узлов (63 км/ч). Катера будут оснащены современным оборудованием, в частности, орудийными системами MSI Seahawk A2 и МК 44.