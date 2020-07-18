«Благодаря Флешмобу солидарности я стала верить в то, что мы обязательно победим» 1 18.07.2020, 20:24

1,749

Фото: «Наша Ніва»

И сметем таракана.

"Еле успела с пикета домой, чтобы еще и соседей подбодрить, - пишет телеграм-каналу “Баста!” жительница Могилева. - Благодаря этому флешмобу я стала верить в то, что мы обязательно победим, что сметем таракана, что будем жить как люди.

Сегодня впервые на пикете побывала – там еще эмоциями зарядилась.

У нас в общаге "шумит" половина этажа, а начиналось всё с одного парня, вообще не сказала бы никогда, что он против власти, но видать и его всё достало. Сначала он, потом еще пара человек, потом я, а после меня пара моих коллег присоединилось.

Приходила пару дней назад комендант, пыталась ругаться, но ей объяснили что и зачем, она молча ушла, теперь делает вид, что не замечает наши погремелки!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.