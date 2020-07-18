«Благодаря Флешмобу солидарности я стала верить в то, что мы обязательно победим»1
- 18.07.2020, 20:24
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И сметем таракана.
"Еле успела с пикета домой, чтобы еще и соседей подбодрить, - пишет телеграм-каналу “Баста!” жительница Могилева. - Благодаря этому флешмобу я стала верить в то, что мы обязательно победим, что сметем таракана, что будем жить как люди.
Сегодня впервые на пикете побывала – там еще эмоциями зарядилась.
У нас в общаге "шумит" половина этажа, а начиналось всё с одного парня, вообще не сказала бы никогда, что он против власти, но видать и его всё достало. Сначала он, потом еще пара человек, потом я, а после меня пара моих коллег присоединилось.
Приходила пару дней назад комендант, пыталась ругаться, но ей объяснили что и зачем, она молча ушла, теперь делает вид, что не замечает наши погремелки!"
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