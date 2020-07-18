Гомельчанин залез в яму посреди двора — демарш вынудил приехать коммунальников 5 18.07.2020, 20:29

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Фотофакт.

В Гомеле во дворе одного из домов по улице Жемчужная, 48 образовалась полутораметровая яма.

Как сообщается на странице ВКонтакте «ЧП Беларусь | Будь в курсе!», местные жители говорят, что яма на проезжей части двора образовалась примерно месяц назад, но вопросом никто не озаботился. Чтобы привлечь внимание к проблеме, один из жильцов дома залез в яму и сделал фото, которое выложил в соцсетях.

Уже через несколько часов, после должной огласки, на место прибыли представители соответствующей службы и яму оградили.