Bellingcat: Один из самых разыскиваемых преступников в мире сбежал в Беларусь 14 18.07.2020, 20:57

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Выведшего около двух миллиардов долларов Яна Марсалека разыскивают разведки четырех стран.

Ян Марсалек является сегодня одним из самых разыскиваемых преступников в мире. Месяц назад управляемая им немецкая компания Wirecard рухнула в одночасье после того, как аудиторы обратили внимание на зияющую дыру в балансе, составляющую почти 2 млрд евро. Вскоре выяснилось, что Марсалек связан не только с финансовыми махинациями, но и с ЧВК в Ливии, и тесно контактирует с российскими спецслужбами. Bellingcat удалось не только обнаружить его местонахождение (Марсалек прячется в Беларуси), но и найти множество новых подтверждений его связей с ФСБ РФ.

Материал подготовлен The Insider совместно с Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy.

Исчезновение

Основанная в 1999 году компания Wirecard была самым известным немецким технологическим стартапом, в 2018-м попала в число 30 крупнейших немецких компаний, отслеживаемых индексом DAX. Компания занималась платежным процессингом, фокусируясь на высокорисковых клиентах, которых обходили стороной банки и платежные системы: нелегальных казино и порносайтах. А судя по той информации, которая появляется о Яне Марсалеке, именно эта компания могла заниматься денежными переводами для финансирования российских ЧВК в Африке.

В 2019 году журналисты Financial Times обнаружили несоответствия в финансовых бумагах сингапурского отделения Wirecard, в том числе странные сделки и поддельные контракты. Позднее журналисты сообщили о «пузыре» в отчетности о продажах и прибыли подразделений Wirecard в Дубае и Ирландии. Расследование немецкого финансового регулятора и правда обнаружило гигантскую дыру в балансе компании — не доставало около 2 млрд евро. Деньги, которые должны были храниться на счетах процессингого хаба Wirecard в Восточной Азии, исчезли. Именно Ян Марсалек, 40-летний гражданин Австрии, главный операционный директор Wirecard с 2010 года, отвечал за деятельность компании в Азии.

18 июня 2020 года топ-менеджмент Wirecard, включая Яна Марсалека, был уволен. Гендиректор компании Маркус Браун был арестован по обвинению в фальсификации отчетности и манипулировании рынком. Марсалек же сказал своим коллегам, что собирается на Филиппины, чтобы найти пропавшие миллиарды и доказать свою невиновность. С тех пор его никто не видел. Хотя бронирование авиабилетов и иммиграционные записи показали, что он добрался до Манилы 23 июня и уехал в Китай, расследование, проведенное властями Филиппин, показало, что это был ложный след, иммиграционные записи от его имени были подделаны. С тех пор его разыскивали не только власти Германии и Австрии из-за его финансовых махинаций, но и спецслужбы других стран, из-за подозрений в связях с российской разведкой.

Связи с Кремлем

Известно, что с 2015 года Марселек реализовывал свои проекты в Ливии, включая инвестиции в Ливийскую цементную компанию, и активно взаимодействовал с российскими советниками и европейскими чиновниками при обсуждении планов «гуманитарного восстановления в Ливии», что на деле было планом по созданию частных военных компаний для защиты коммерческих интересов в стране, раздираемой войной. Советником Марсалека по ливийской инициативе был россиянин Андрей Чупрыгин — российский эксперт по арабскому миру, который, по мнению западных спецслужб, является высокопоставленным офицером ГРУ, поддерживающим тесные связи с разведывательным сообществом.

Также известно, что Марсалек сотрудничал с Обществом австрийско-российской дружбы (ОРФГ). Организация получила секретные документы от Марсалека, по-видимому, полученные от министерства внутренних дел Австрии и главной австрийской спецслужбы — Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом (BVT). В тот момент власти и спецслужбы контролировались крайне-правой Австрийской партией свободы, лояльной Кремлю. С этой партией у Мансарека также были тесные связи и ей он передавал секретные сведения. Сообщалось также, что в 2017 году Ян Марсалек в ходе встречи с бизнес-партнерами хвастался поездкой, которую он совершил на руины Пальмиры в Сирии в качестве гостя российских военных вскоре после того как территория была отвоевана у ИГИЛ.

Странные поездки в Россию и запрет на выезд

Согласно иммиграционным данным, которые попали в распоряжение Bellingcat, Марсалек был частым гостем в России: за последние 10 лет он совершил более 60 поездок в страну. Его иммиграционное досье насчитывает 597 страниц, что намного больше, чем у любого иностранца, с которым мы сталкивались за пять лет подобных расследований. Его первая поездка состоялась в 2004 году, шесть лет он не посещал Россию вовсе, а с 2010 года, когда он присоединился к правлению Wirecard, начал летать регулярно. Его поездки сильно активизировались в 2014 году, он прилетал в Москву 10 раз, при этом оставаясь обычно всего на сутки. В 2015 году он прилетал 7 раз, обычно проводя в Москве менее суток. Единственное исключение — в феврале 2015 года, когда он также совершил недельную поездку в Казань. В 2016 году он прилетал аж 16 раз, причем теперь часть перелетов совершал на чартерных бизнес-джетах. Направления также стали более разнообразны — помимо Москвы Санкт-Петербург, Нижний Новгород и снова Казань. Его самая длинная поездка в 2016 году длилась 3 дня.

Некоторые маршруты были довольно необычны: 29 сентября 2016 года Марсалек прилетел из Мюнхена в Москву в 1:55, чтобы вылететь в Афины в 8 утра. На следующий день он вылетел обратно из Греции — на этот раз в Санкт-Петербург, где он пробыл всего пять с половиной часов, прежде чем вылететь обратно в Грецию — но на этот раз на остров отдыха Санторини. Все это на трех разных частных самолетах.

Очень похожие постоянные и очень кратковременные поездки в Россию уже встречались нам в другом расследовании, о финансировании Кремлем итальянской партии «Лига Севера». Тогда мы предположили, что такие постоянные однодневные поездки функционеров этой партии — Савоини и Д'Амико в Москву — с частым использованием бизнес-джетов трудно объяснить как-то иначе, кроме как способом перевозить крупные суммы наличными.

Чем бы ни объяснялись эти частые поездки, они активно продолжались и в 2017 году в обычном режиме до сентября. Затем происходит нечто необычное. Рано утром 15 сентября он приехал в Шереметьево, чтобы вернуться в Мюнхен, но пограничная служба не пропустила его — судя по миграционной базе выезд для него был запрещен. Однако в 17:35 он все же покинул страну, уже на другом бизнес-джете.

Преступник с диппаспортом

Российское иммиграционное досье Яна Марсалека необычно не только потому, что содержит сотни страниц. Оно также включает необычный набор разных паспортов. Марсалек ездил в Россию по 6 разным австрийским паспортам, что само по себе не вызывает больших подозрений, учитывая, что Австрия позволяет владеть несколькими паспортами одновременно, но не допускает двойное гражданство. Интереснее то, что помимо паспортов своей страны он пользовался и какими-то еще документами, удостоверяющими личность, и все его поездки по этим другим документам были удалены из базы данных о пересечении границы (это отдельная база, отличающаяся от миграционного досье).

Так, например, миграционный файл Марсалека содержит информацию о еще трех паспортах, выданных на его имя неназванной страной, причем их номера не соответствуют правилам нумерации паспортов в Австрии (они содержат только цифры, а номера паспортов в Австрии начинаются с буквы).

Более того, судя по миграционному досье, он прилетал в Россию по загадочному «дипломатическому паспорту, выданному негражданину» с номером DA0000051. Ни одно европейское государство не выдает дипломатические паспорта людям, имеющим статус негражданина (да и вообще, мало где выдают паспорт негражданам). В тех немногих странах, где это практикуется, такие паспорта могут на законных основаниях выдаваться почетным консулам этой страны или незаконно продаваться. Нумерация этого паспорта также подразумевает относительно небольшое число дипломатов. Любопытно, что, как сообщает Handelsblatt, в разговоре с бывшим коллегой через несколько дней после своего исчезновения Марсалек намекнул, что является почетным консулом и хвастался наличием «паспортов из разных стран».

Упоминание этого диппаспорта в миграционном файле подтверждает, что данные о пересечении границы Марсалеком далеко не полны. Дата выдачи этого паспорта указана как 20.12.2018 со сроком действия пять лет, но в базе пересечения границ нет ни одной поездки после этой даты.

Объект разработки ФСБ

Третья база данных, к которой получил доступ Billingcat, подтверждает особый интерес ФСБ к передвижениям Яна Марсалека. Это внутренняя база данных ФСБ, используемая для отслеживания лиц, представляющих интерес в первую очередь для правоохранительных целей. Она содержит основные данные, такие как владение автомобилем, адреса проживания, номера паспортов и данные о поездках. Как правило, любой иностранец, который путешествует в Россию, попадает в эту базу данных, с перечнем поездок в Россию, включая пункт отправления и назначения, время прибытия/отправления, номер рейса и номер паспорта. В случае с Марсалеком все иначе — в базу включены множество рейсов, не имеющих отношения к России. Фактически с начала 2015 года ФСБ, по-видимому, отслеживала и объединяла в доступной для поиска базе данных все международные поездки Яна Марсалека (за исключением его поездок внутри ЕС, которые, по всей вероятности, были либо недосягаемы для ФСБ, либо неинтересны). Попавшие в зону внимания ФСБ перелеты включали частые рейсы в Сингапур (один из азиатских хабов Wirecard), Стамбул (возможно, как транзитный узел) и Дубай — еще один центр деловых операций для Wirecard.

Мотивация заинтересованности ФСБ к Марсалека ясна не до конца. Одна из возможных интерпретаций — в 2014 году ФСБ решила, что он может быть интересным объектом для вербовки. Если это так, то задержание в московском аэропорту в сентябре 2017 года могло стать тем самым моментом вербовки, ведь основанием для запрета на выезд могло стать только серьезное преступление. Ранее в своих расследованиях мы уже сталкивались с примерами, когда ФСБ вербовала иностранцев, прилетающих в Россию, сначала провоцируя их на секс с малолетними проститутками, а затем шантажируя уголовным делом. Другая возможная интерпретация — все это время с 2014 года Марсалек уже сотрудничал с российскими спецслужбами.

Убежище в Беларуси

18 июня 2020 года Ян Марсалек узнал, что его «временно отстранили от правления Wirecard до 30 июня 2020 года». Через четыре дня он был окончательно уволен и оказался в розыске у немецкой федеральной полиции. Марсалек, конечно, не стал ждать ареста. Узнав о своем отстранении, он исчез, оставив множество следов. Он купил билеты на самолет, и кто-то на Филиппинах подделал иммиграционные записи, чтобы убедить следователей, что он находился в Азии. В различных беседах с друзьями и бывшими коллегами после исчезновения он упоминал, что находится в часовом поясе Восточной Азии или потягивает коктейли на солнечном острове. Но была и другая подсказка. В беседе с бывшим коллегой, о котором сообщил Handelsblatt, его сочувственно спросили, находится ли он в «политически стабильной среде». Марсалек засмеялся, сказав: «Не волнуйтесь, у власти здесь одни и те же люди последние 25 лет».

Очень немногие страны в мире могут похвастаться такой степенью «стабильности», даже Россия пока не попадает в их число. А вот Беларусь — попадает (хотя в последние дни она все менее похожа на политически стабильную).

И действительно, в базе о пересечении границы (которая для России и Беларуси объединена) Ян Марсалек значится как въехавший в Беларусь на частном самолете в ночь на 19 июня 2020 года. Согласно пограничным данным, он не покидал страну после этого.

Эта запись не содержит ни номера рейса, ни происхождения прибывшего самолета. Она просто отмечает «прибытие на частном самолете». Мы проверили несколько коммерческих баз данных аэропортов прибытия и вылета, включая FlighRadar, Flighstats и FlightAware. В одной из баз данных перечислены все самолеты — коммерческие и частные чартерные, — которые прибыли в аэропорт Минска в июне. 18 июня 2020 года приземлился только один частный самолет: в 19:10 по местному времени. Этот самолет (его идентификация заблокирована по просьбе оператора) прибыл из столицы Таллинна. Через два часа после приземления в Минске самолет вылетел в Витебск. Возможно, Марсалек находится там и на момент публикации этой статьи.

Посредством FlightRadar мы смогли отследить рейс, прибывший в тот же вечер из Таллина, и установили, что самолет с такими же характеристиками — частный самолет Embraer 650 Legacy — прибыл в Таллинн из австрийского города Клагенфурт — в 16:19 по местному времени. При этом в то же время в Таллинне приземлился регулярный коммерческий рейс Lufthansa LH882 из Франкфурта. Менее чем через 15 минут после приземления LH882 бизнес-джет Embraer вылетел в Минска.

Мы определили компанию, которая управляет самолетом Embraer — венская чартерная лизинговая компания. Мы связались с номером телефона, оставленным в качестве контактного пункта для этого конкретного самолета, и человек, говорящий по-английски с восточноевропейским акцентом, сказал нам, что ему неизвестен мистер Марсалек, и посоветовал нам обратиться в отдел продаж компании для дальнейших вопросов.