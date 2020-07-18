COVID-19: Число инфицированных в мире превысило 14 миллионов 18.07.2020, 21:15

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Официальное число жертв пандемии – более 600 000.

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что на основе данных, полученных из правительственных источников разных стран, число диагностированных 18 июля в мире случаев заражения превысило 14 миллионов. Официальное число жертв пандемии – более 600 000. передает svoboda.org.

Всемирная организация здравоохранения отмечает ускорение распространения инфекции. За последние сутки было выявлено 237 740 новых случаев – это беспрецедентный показатель с начала эпидемии. Больше всего заразившихся – в США, более трёх с половиной миллионов, в Бразилии более двух миллионов и в Индии один миллион.