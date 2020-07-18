Сериал «Чернобыль» получил семь наград премии BAFTA 1 18.07.2020, 21:34

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Сериал удостоился наград Британской академии кино и телевизионных искусств.

Сериал "Чернобыль" компании HBO был номинирован в 14 категориях, в том числе как лучший мини-сериал на награды BAFTA, Британской академии кино и телевизионных искусств, об этом сообщил сайт премии 17 июля, передает gordonua.com.

Многосерийный фильм получил награды за режиссуру, музыку, монтаж, костюмы, работу художника, звук, операторскую работу.

Награждение должно было состояться весной, его перенесли из-за пандемии коронавируса. Премии за достижения в области ТВ BAFTA вручит 31 июля.

В сентябре 2019 года сериал "Чернобыль" завоевал 10 наград премии "Эмми", его номинировали в 19 категориях.

Премьера сериала состоялась на HBO 6 мая 2019 года. В картине всего пять эпизодов.

Фильм основан на событиях 1986 года, когда произошел взрыв четвертого реактора на Чернобыльской АЭС. Роли исполнили Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис, Джесси Бакли. Снимался фильм на Игналинской АЭС в Литве, съемки проходили также в Украине.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.