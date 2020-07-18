«Главная сила и главный закон тут мы, белорусы» 1 18.07.2020, 21:50

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Фото: «Радыё Свабода»

Что говорили люди на пикете Светланы Тихановской.

Вечером 18 июля в Могилеве прошел первый агитационный пикет за кандидата в президенты Светланы Тихановской. Пикет проходит в формате «свободного микрофона», избиратели говорят о проблемах, которые нужно решать, и рассказывают, почему решили поддержать Тихановскую, пишет tut.by.

Пикет проходила возле Ледового дворца на улице Гагарина в Могилеве. Встречу вели активисты инициативной группы Тихановской, им помогали могилевские активисты и политики.

— Светлана не планировала быть политиком, так получилось (мужа Светланы, блогера Сергея Тихоновского, задержали и поместили в СИЗО до подачи документов в ЦИК — Прим.), — говорит блогер Николай Масловский. — Как сильная женщина, как жена декабриста она пошла на выборы. Когда я читал книги по истории, никогда не думал, что у нас такое может повториться. Знаете, как про войну читаешь: идет отряд, одного бойца выбивают, а второй подхватывает знамя. Получилось, что это знамя подхватила женщина, которая никогда не представляла, что она будет политиком. Давайте похлопаем штабу Бабарико, штабу Цепкало, штабу Тихоновской! У нас сейчас очень классная команда. Никогда такого не было в истории, что три женщины, которые договорились за 15 минут, идут против мужской диктатуры, против силы и грубости, с помощью любови и женского подхода. Я считаю, это прекрасно, друзья.

Слово передают пенсионерке, которая стоит в первом ряду на пикете:

— Дорогие мои, мне 79 лет, я родилась в 1941 году. Когда собирали подписи (за кандидатов — Прим.) я нашла силы, пришла, я не лежала на диване. И я сейчас слушаю Светлану, какая она молодец, какая она умница. Светочка, молодец, умница! И призываю всех — за Светлану, за Светлану, за Светлану!

На пикет приехали люди из других городов. Жители Витебска говорят, что хотят поддержать могилевчан.

— Мы приехали сказать, что мы не боимся, мы будем отстаивать наши права, — говорит Елена Янушковская. — Я никого не буду призывать или отговаривать идти голосовать — это выбор каждого из нас. Но то, что так продолжаться дальше не может, так жить нельзя, — это однозначно. Главная сила и главный закон тут мы, белорусы.

Микрофон берет 20-летний жители Могилева, говорит, «всю жизнь я видел только эту власть и хочется чего-то поменять»:

— Все-таки мы, белорусы, свободные люди, имеет право на выбор тех, кого мы хотим нашими представителями, которые будут отстаивать наши интересы, а не только свои.

Поддержать Светлану Тихановскую пришли люди разных возрастов и профессий.

— Мне много лет, я много видела, но я так рада, что эти девочки объединились, — говорит пенсионерка о решении штабов Тихановской, Бабарико и Цепкало объединиться. — Пусть у них будет не то, что удача, но чтобы мы им помогли, чтобы они победили. У них есть детки, им есть за что бороться, и им есть, что терять. Удачи, здоровья. И мы должны им помочь — прийти на выборы и проголосовать. Мне уже много лет, я уже могла ничего не делать, уже жизнь прожита, но все равно зацепило.