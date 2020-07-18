Восстание в Хабаровске

Восстание в Хабаровске1
- 18.07.2020, 22:01
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Фоторепортаж.
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят в Хабаровске уже неделю. СМИ насчитали сегодня на акции порядка 50 тысяч человек, передает РБК.
Шествие началась около 12:00 по местному времени (05:00 по Минску). Митинги в поддержку Фургала проходят в Хабаровске и других городах Дальнего Востока уже неделю
Участники митинга требовали открытого судебного заседания, участия присяжных и справедливого расследования по делу Фургала
Во время митинга протестующие скандировали: «Свободу!», «Отстоим Фургала!» и «Фургал — наш выбор!»
В поддержку губернатора также прошел митинг в Комсомольске-на-Амуре. Во Владивостоке жители вышли на акцию солидарности с Хабаровским краем
Часть протестующих в Хабаровске прошла напротив здания краевого правительства, на центральной площади Ленина