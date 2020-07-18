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Восстание в Хабаровске

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  • 18.07.2020, 22:01
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Восстание в Хабаровске
Фото: ТАСС

Фоторепортаж.

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят в Хабаровске уже неделю. СМИ насчитали сегодня на акции порядка 50 тысяч человек, передает РБК.

Шествие началась около 12:00 по местному времени (05:00 по Минску). Митинги в поддержку Фургала проходят в Хабаровске и других городах Дальнего Востока уже неделю

Фото: ТАСС

Участники митинга требовали открытого судебного заседания, участия присяжных и справедливого расследования по делу Фургала

Фото: ТАСС

Во время митинга протестующие скандировали: «Свободу!», «Отстоим Фургала!» и «Фургал — наш выбор!»

Фото: ТАСС

В поддержку губернатора также прошел митинг в Комсомольске-на-Амуре. Во Владивостоке жители вышли на акцию солидарности с Хабаровским краем

Фото: ТАСС

Часть протестующих в Хабаровске прошла напротив здания краевого правительства, на центральной площади Ленина

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

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