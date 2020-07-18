В Берлине состоялось шествие солидарности с Беларусью 1 18.07.2020, 22:16

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Фото: Belsat.eu

Митингующие прошли с бело-красно-белыми флагами и транспарантами через большую часть города.

Чтобы привлечь внимание к белорусским президентским выборам и нарушениям демократических норм на родине, митингующие прошли с бело-красно-белыми флагами и транспарантами через большую часть города, пишет «Белсат».

Организаторы шествия объяснили необходимость акции тем, что «нужно внимание международного сообщества, потому что события, происходящие в данный момент в географическом центре Европы, являются недемократическими, бесчеловечными по своей сути, невозможными в наше время».

Фото: Belsat.eu

Шествие началось в 14:00 по местному времени из парка Тиргартен неподалеку от белорусского посольства и закончилось около 17:00 в центре города на Александерплац. Люди пели «Ты не чакай!» и «Перемен», выкрикивали «Жыве Беларусь!»

«Я хирург, переехал в Берлин работать. Мое сердце осталось дома и я хочу, чтобы у нас тоже можно было собираться так, как мы сейчас делаем здесь, и не бояться, что побьют. Пусть родится свобода!», – сообщил участник акции Дмитрий, который держал плакат «Справедливые выборы».

Фото: Belsat.eu

Другая участница шествия, Ольга, сказала, что «важно рассказывать за границей, что происходит в Беларуси, так как тысяча километров от Минска и о нас уже, пожалуй, ничего не знают».

В шествии приняли участие около 150 человек. В будущем планируются новые акции солидарности с Беларусью как в Берлине, так и в других крупных городах Германии.

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu