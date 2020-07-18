«Когда мы едины - мы непобедимы!» 18.07.2020, 22:29

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Белорусы делятся впечатлениями о Флешмобе солидарности.

«Привет из славного города Жодино, - пишут читатели телеграм-канала «Баста!». - Любимые, жодинцы, присоединяйтесь к ежедневной акции солидарности, которая проходит в 19:00. Мы едины, вместе - непобедимы!»

«Сегодня, первый раз за все дни, в 19:00, мы «курили» не одни, с нами было ещё около 10 квартир! Ура! У нас есть соседи! А мы уже, было дело, начали думать о них плохо!» - рассказывает житель Бреста.

Отметим, по состоянию на 22:23 18 июля видеообращение бизнесмена набрало на Youtube почти 850 тысяч просмотров, 82 тысячи лайков, а также более 18 тысяч комментариев.

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