«Пусть родится свобода!»: как в Берлине прошло массовое шествие за Беларусь 19.07.2020, 8:15

Фото: Belsat.eu

В акции приняли участие более 150 человек.

Чтобы привлечь внимание к белорусским президентским выборам и нарушениям демократических норм на родине, митингующие в Берлине прошли с бело-красно-белыми флагами и транспарантами через большую часть города, сообщает belsat.eu.

Организаторы шествия объяснили необходимость акции тем, что «нужно внимание международного сообщества, потому что события, происходящие в данный момент в географическом центре Европы, являются недемократическими, бесчеловечными по своей сути, невозможными в наше время».

Фото: Belsat.eu

Шествие началось в 14:00 по местному времени из парка Тиргартен неподалеку от памятника воину-освободителю и закончилось около 17:00 в центре города на Александерплац. Люди пели «Ты не чакай!» и «Перемен», выкрикивали «Жыве Беларусь!»

Фото: Belsat.eu

«Я хирург, переехал в Берлин работать. Мое сердце осталось дома и я хочу, чтобы у нас тоже можно было собираться так, как мы сейчас делаем здесь, и не бояться, что побьют. Пусть родится свобода!», – сообщил корреспонденту Belsat.eu участник акции Дмитрий, который держал плакат «Справедливые выборы».

Фото: Belsat.eu

Другая участница шествия, Ольга, сказала, что «важно рассказывать за границей, что происходит в Беларуси, так как тысяча километров от Минска и о нас уже, пожалуй, ничего не знают».

В шествии приняли участие около 150 человек. В будущем планируются новые акции солидарности с Беларусью как в Берлине, так и в других крупных городах Германии.

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu