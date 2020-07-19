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Иммунолог: Первую вакцину от коронавируса дадут не всем

  • 19.07.2020, 8:17
  • 1,638
Иммунолог: Первую вакцину от коронавируса дадут не всем

Прогноз медика.

Вакцина от коронавируса может появиться в начале 2021 года, но ее массовое применение можно ожидать лишь через год.

Такой прогноз в блиц-интервью obozrevatel.com озвучила заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха. "В начале года она может появиться в тех странах, которые ее разрабатывают. Для других стран это может быть уже позже. Реально – где-то через год, не раньше", – сказала она.

По мнению врача, на первых порах количество вакцины будет ограничено, и прививать будут только определенные группы людей из группы риска. В частности, медицинских работников, которые чаще всех контактируют с больными коронавирусом.

В то же время, по оценкам иммунолога, уже через год вакцина от коронавируса может быть общедоступной.


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