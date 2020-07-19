79-летняя белоруска: Я все сделаю для того, чтобы победили мы, а не он 19.07.2020, 8:24

Пенсионерка будет защищать будущее своих детей и внуков.

79-летняя бабушка на первом агитационном пикете Светланы Тихановской в Могилеве эмоционально высказалась о реальном положении вещей в стране и рассказала, как это коснулось ее семьи.

«Я родилась в 1941 году, меня не убили тогда фашисты… И сейчас ничего не боюсь. Я должна защитить своих внуков, детей. У меня дочка и внук работают в России. За что? Почему мы их уже 5 месяцев не видим? У внука трое детей, но он их не видит, потому что накормить семью, работая за 500 рублей в автопарке, невозможно. Я все сделаю для того, чтобы победили мы, а не он».