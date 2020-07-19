Видеофакт: Молодая белоруска вызвала на дуэль ярого сторонника «таракана» 59 19.07.2020, 8:53

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Оксана Зарецкая

Фото: Facebook

Ответит ли шестнадцатикратный чемпион мира на вызов преподавательницы этикета?

Известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев, вызвал на дуэль Лукашенко. В ответ профессиональный боксер Дмитрий Шакута вызвал на ринг Вадима Прокопьева, но в видеообращении назвал его «Прокофьев».

Молодая белоруска, преподаватель этикета, Оксана Зарецкая бросила вызов шестнадцатикратному чемпиону мира по боксу и ярому стороннику «таракана», обратившись к нему в «Фейсбуке»:

- Уважаемый шестнадцатикратный чемпион мира Дмитрий Шакута,

Вы вызвали Прокофьева на дуэль. С прискорбием вынуждена Вам сообщить, что он умер.

К тому же великого композитора звали Сергей, для вас Сергеевич, как у Пушкина. И в отличие от Вадима, он не был ни офицером, ни дворянином, ни даже верховным главнокомандующим: его отец происходил из буржуйской семьи, а мать из крепостных у бояр Шереметьевых, и поэтому, согласно дуэльному кодексу Дурасова, он не может принять Ваш вызов никак.

Я так понимаю, что Вы воспользовались поправкой к дуэльному кодексу, согласно которой, больные, немощные и старики могут быть заменены в дуэли близким родственником. Да, за 26 лет Александр, как Пушкин, но Григорьевич, стал Вам, судя по всему, даже близким.

Я последую Вашему примеру и готова принять вызов вместо Прокофьева. Впервые симфоническую сказку «Петя и Волк» я услышала в 5 лет, а кикбоксингом занималась целых три месяца. Так что в сумме имею прав не меньше Вашего.

Вы же, как джентльмен, уступите даме выбор оружия? Обещаю Вам понравится. Выбор места за Вами. Готова даже прийти в Ваш клуб, где, как я слышала, Вы тренируйте доблестный «Алмаз».

По всем традициям, великий чемпион, для ответа у вас 24 часа.