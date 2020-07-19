«У меня была цель, и я к ней шла» 2 19.07.2020, 9:08

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Абитуриентка из Островца набрала 396 баллов при поступлении.

Как и все абитуриенты-2020, Анастасия Филистович сможет получить сертификаты ЦТ только 24 июля или позже, но в отличие от многих она точно знает, что без проблем поступит. В копилке девушки 396 баллов. «Сотка» на ЦТ по русскому, 96 — по физике, еще 100 баллов ей принес диплом I степени областной олимпиады по математике и 10,0 — опять же максимум — у Насти в аттестате, сообщает tut.by.

Настя из Островца, закончила гимназию № 1 с золотой медалью. Поступать она будет на физический факультет белорусско-китайского института, который год назад появился в БГУ. Вчера днем ей прилетела SMS с результатом ЦТ по физике. Увидев, что там 96 баллов, абитуриентка расстроилась. Но как оказалось, не из-за оценки. На вопрос «Почему?» ответ непредсказуемый: «Потому что не могла разобраться, в чем ошиблась». А потом случился курьез.

— Когда результаты появились на сайте РИКЗ, и можно было увидеть, с какими заданиями ты не справился, поняла: две нерешенные задачи даже вспомнить не могу, — шутит Анастасия. — В итоге смирилась и довольна собой.

Этот учебный год у выпускницы был не самый простой в жизни, зато сейчас у нее минимум переживаний и максимум отдыха. Все это как бонус за мощную работу в течение 11 школьных лет и отличный план — как рассчитать баллы и силы, чтобы пройти на «факультет мечты». План, кстати, придумал Настин папа. Он, говорит дочка, у нее не только хирург, но и главный семейный стратег.

Настя с братом Димой.

— Я училась в физмате и еще до 11 класса понимала, что кроме русского на ЦТ буду сдавать физику и математику, — вводит в курс дела Настя. — Папа сопоставил количество «соток» по трем этим предметам и сказал: выучить на максимум русский проще, чем физику и математику. Это значило: нужно серьезно взяться за язык. Причем, сделать это я собиралась в 10 классе, чтобы в 11-м сосредоточиться на точных науках.

Знакомые подсказали Филистовичам классного репетитора в Минске. Правда, семья немного опоздала с записью, мест на 2018−2019 учебный год у педагога уже не было, в итоге активно готовиться к ЦТ по русскому Настя начала в 11 классе. Занятия у нее были раз в неделю. На каждое из них в Минск из Островца ее возил папа. На дорогу в одну сторону уходило полтора часа.

— Не уставала?

— Занятия у меня были в пятницу вечером, — отвечает Настя. — Мы специально выбрали этот день, чтобы поближе к выходным, и после активной недели я могла отдохнуть.

«Не нужно учиться только для ЦТ»

К ЦТ по математике и физике Анастасия готовилась без репетиторов. В принципе, рассуждает она, в физмате этих предметов в расписании такое количество, что больше, казалось бы, уже и не нужно. Хотя у Насти было: по математике параллельно с тестированием она планировала участвовать в предметной олимпиаде, а это заметно увеличило количество задач, которые в течение года ей пришлось перерешать.

— На олимпиады по математике я ходила с начальной школы, с 8 класса ездила на область. В тот год на этом этапе у меня был диплом II степени, в 9 и 10 классах — III-й, — перечисляет собеседница свои достижения. — В 11 классе все сразу складывалось не так удачно. На районном этапе я оказалась без первого места и не проходила на область как победитель. Правда, расстраиваться не было причин: так как в 2019-м я стала одной из победительниц областной олимпиады, в 2020-м проходила на область по квоте.

На области, продолжает абитуриентка, случилось то, чего никто не ожидал. Настя с двумя парнями — из Гродно и Лиды — набрали одинаковое количество баллов и втроем стали победителями. Для Анастасии это значило не только то, что она круто знает математику, но и то, что теперь ей не нужно сдавать ЦТ по математике. С дипломом в ее копилке автоматически появилась первая «сотка».

И еще из интересного. В областной олимпиаде вместе с Анастасией участвовал и ее брат 9-классник Дима. Он получил диплом II степени. Родители после после такого успеха детей старались не перехвалить. А бабушка с дедушкой, шутит Настя, прыгали от счастья.

— Из-за коронавируса республику для всех, кроме 11-классников, в этом году отменили, поэтому Дима в следующем этапе не участвовал, а я выступила не очень удачно, — без грусти продолжает выпускница. — Мотивации победить у меня не было. Диплом республиканской олимпиады дает право пройти без экзаменов на любой факультет, где профильный предмет математика, а у меня — это физика, поэтому для поступления мне бы все равно пришлось сдавать ЦТ.

— Зачем тогда было тратить время на подготовку к республике?

— Было интересно. У меня нет такого, что нужно учиться только для ЦТ. Важно получить обширные знания в разных областях и попробовать все возможности, которые тебе выпадают.

«Можно ли в течение года выложиться так, чтобы были все «десятки»? Оказалось, да»

Не меньше математики Настя любит физику. Причем настолько, что на все весенние каникулы, которые из-за COVID-19 в этом году растянулись на три недели, она засела за книги по этому предмету — и читала, и решала. Шутит, это был релакс от математики.

— В 11 классе в неделю у меня было четыре урока физики плюс факультатив, — описывает свое расписание собеседница. — Кроме того, по субботам мы с одноклассником-олимпиадником встречались с нашей учительницей по физике, чтобы еще порешать задачи.

Загрузка кажется фантастической, но даже с ней Настя успевала играть на гитаре в школьной группе, и гимназию она закончила со средним баллом аттестата 10,0. Но как можно и кроссы бегать на отлично и химию на максимум знать?

— Я не знаю, — честно признается собеседница. — У меня была цель, и я к ней шла. В 9 классе подумала: можно ли в течение года выложиться так, чтобы за год были все «десятки». Оказалось, да. В 11 классе я решила это повторить. Все получилось.

С поступлением, надеется Настя, тоже будет нормально. Учиться девушка планирует в белорусско-китайском институте при БГУ. Будущая профессия — физик-инженер. Говорит, что это учебное заведение привлекло ее тем, что здесь можно прокачаться не только в точных науках, но и в языках. Со второго курса обучение нескольких предметов идет на английском. Плюс стартуют занятия по китайскому.

— Когда выбирала будущую специальность, большое внимание уделяла тому, где потом смогу работать. На сайте института написано, что их выпускники востребованы в Парке высоких технологий и в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень». Мне такие перспективы кажутся интересными. Это и хорошая работа, и нормальная зарплата.

Но про работу чуть позже. Пока же нужно отдохнуть.

— Во время учебного года план занятий у меня был выстроен так: я трудолюбиво занимаюсь, но и хорошо отдыхаю. Независимо от нагрузки, время на сон и отдых у человека должно быть всегда, — раскрывает секреты своего успеха Настя. — А сейчас, когда до сентября нагрузки нет, я просто хочу классно провести свое последнее детское лето.