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Денвер с нами!

  • 19.07.2020, 9:24
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Денвер с нами!

В столице американского штата Колорадо прошла акция солидарности с Беларусью.

18 июля в столице штата Колорадо в США прошла акция солидарности с политзаключенными в Беларуси и в поддержку демократических перемен, сообщает «Радыё Свабода».

Белорусы Денвера вышли на улицу с плакатами с призывом освободить белорусских политзаключенных и прекратить репрессии во время президентской кампании в Беларуси, а также плакатами «Я/мы 97%», «Верым! Можам! Пераможам!», «Свободу политзаключенным!».

18 июля белорусские акции солидарности также прошли в Кракове, Берлине, Барселоне, Белостоке, Тель-Авиве.


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