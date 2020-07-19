В Крыму обмелели два водохранилища 12 19.07.2020, 9:34

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Оккупанты не могут решить проблему водоснабжения полуострова.

В аннексированном Россией Крыму вслед за высыханием верхней части Белогорского водохранилища полностью пересохла его срединная часть, об этом сообщает "Крым. Реалии".

Река Биюк-Карасу, которая питает Белогорское водохранилище, превратилась в ручей. По информации местных жителей, такого низкого уровня воды в это время года на их памяти еще не наблюдалось.

"Ситуация очень тревожная, водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожаются флора и фауна водоема, которые формировались десятилетиями. Знаю, что сейчас там ведется интенсивная рыбалка", – рассказал активист движения "Свободный Крым" Решад Меметов.

По его информации, на этой неделе проложили водопровод от Тайганского водохранилища к Симферополю.

"То есть заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Поэтому осенью есть все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и соседнее Тайганское водохранилище", – отметил Меметов.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.