«Страна меняется на глазах!» 1 19.07.2020, 10:02

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Фото: «Радыё Свабода»

Можно наблюдать, а можно участвовать.

Несколько комментариев из протестных чатов опубликовал телеграм-канал "Баста!":

"Это непередаваемое чувство, когда в доме слышишь, что еще кто-то включил в 19.00 песню "Перемен" в поддержку всех политзаключенных. Нас с каждым днем все больше. Белая полоса не за горами!"

"Ну разве это не круто? В наших силах изменить историю. От каждого требуется совсем немного. Клей листовки, рисуй граффити - аккуратно, как партизаны. Включай музыку и громко сигнальте в 19.00. Рассказывайте друзьям и родственникам о ситуации и планах. Просто включайся в "движуху" на том уровне, который приемлем для вас".

"Страна меняется на глазах. Можно наблюдать, а можно – участвовать. Не сиди на диване, не оставайся в стороне, чтобы потом не было обидно, что все произошло без тебя".

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