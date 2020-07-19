Обращение Вадима Прокопьева к «Саше 3%» набрало 900 тысяч просмотров

Обращение Вадима Прокопьева к «Саше 3%» набрало 900 тысяч просмотров6
- 19.07.2020, 10:21
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Мысли, высказанные бизнесменом, оказались очень близки белорусам.
Известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев вечером 16 июля обратился к «Саше 3%».
Отметим, по состоянию на 10:12 19 июля, видеообращение бизнесмена набрало на Youtube 900 тысяч просмотрoв, 84 тысячи лайков и всего 946 дизлайков, а также более 18 800 комментариев.
Вот как отреагировали на видео читатели сайта Charter97.org и пользователи Youtube:
- После такого видео как-то легче становится. Вадим, Вы - молодец.
- Не мощь армии, не качество оружия, а сила духа и правое дело обеспечивает победу, дает истинное превосходство над врагом! Спасибо за ваш вклад в эту победу!!!
- Это самое настоящее произведение искусства, театр одного актера! Есть много великих речей: Фултонская речь Черчилля, речь Мартина Лютера Кинга I have a dream, даже речь Парасюка в 2014, которая стала переломным моментом на Майдане, после которого Янукович сбежал из страны. В Беларуси эта ниша до Прокопьева была свободна. Никто еще на разговаривал с Лукашенко на таком понятном ему языке.
- Молодец. Сильно!
- Я бы назвал это Манифестом белорусского народа!
- Сколько женщин Беларуси сегодня влюбились в вас, Вадим.
- Звучит мощно, как приговор!
- В точку! Супер! Диктатора и его пособников - к ответу.
Как реагируют соцсети
Прокопьев - это нокаут— Viktar Malishevsky (@malishevsky) July 16, 2020
Вадим Прокопьев умный человек. Благодаря своим кругам общения получает релевантную информацию в том числе от приближённых. И сам факт, что такое видео появилось, вселяет некоторый оптимизм. Это точно не ради хайпа и наверняка имеет объективные причины существовать.— Oslab Gender (@182debrin) July 16, 2020
Прокопьев мой любимый супергерой в этом кроссовере, сегодняшняя сцена - лучшее, что я видела за 26 лет съёмок фильмов про белорусскую демократию.— ришбур (@rock_n_lina) July 16, 2020
Прокопьев сломал Ютуб pic.twitter.com/QCEhoLTvNb— П-к Штауффенберг (@gas_drubal) July 16, 2020