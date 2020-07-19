Житель Борисова: «Таракан» на грани нервного срыва и мечется из стороны в сторону 4 19.07.2020, 10:31

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Включайте фантазию и придумывайте свои способы для воздействия на него.

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал письмо читателя из Борисова:

"9 августа нам всем нужно быть на площади, единым кулаком, - пишет читатель из Борисова. – Но сейчас можно действовать по-разному. Инструментов и методов ненасильственного сопротивления – сотни. Хочешь – стучи в кастрюли, хочешь – гуляй по центру, хочешь – распечатай и расклей листовки, хочешь – сними вклад в банке.

Экономические меры воздействия на режим – не менее действенные, чем уличные. Что хочу предложить прямо сейчас.

Пришли "жировки" за июнь. Давайте просто подождем месяц с оплатой. Ничего противозаконного в этом нет. Кажется, мелочь, но даже если хотя бы 100 тысяч из нас это сделают (а идея не моя, прочел в интернете, то есть люди об этом уже задумались), - то уже денег у Саши станет чуть меньше.

Меньше денег – меньше возможностей, а парень и так на грани нервного срыва и мечется из стороны в сторону, как ужаленный в одно место.

А вообще – включайте фантазию, изучайте опыт других стран и придумывайте свои способы сделать больно Саше-таракану".

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